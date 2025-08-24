Poruszenie w obozie Legii. To nie były plotki. Nagłe pożegnanie i od razu angaż

Legia Warszawa traci jednego z kluczowych graczy, bo takim bez wątpienia pozostawał Ryoya Moroshita. Japończyk będzie kontynuował karierę na zapleczu Premier League. Szerzej o jego pożegnaniu piszemy TUTAJ.

Kibice stołecznego klubu nie zdążyli jednak wyrazić ubolewania. W przestrzeni medialnej pojawiła się od razu informacja o pozyskaniu innego klasowego skrzydłowego. To Ermal Krasniqi, reprezentant Kosowa.

W drużynie narodowej 26-letni pomocnik wystąpił do tej pory osiem razy i zaliczył dwa trafienia. Trener Edward Iordanescu kojarzy go doskonale z gry w lidze rumuńskiej. Krasniqi bronił tam barw CFR Cluj i Rapidu Bukareszt.

Ermal Krasniqi blisko angażu w Legii. W czwartek ostatni bój o Ligę Konferencji

W ubiegłym roku za 2 mln euro trafił do Sparty Praga. Jesienią brał udział w fazie ligowej Champions League (siedem występów). W pierwszym sezonie wybiegał na murawę regularnie (łączny bilans: 45 meczów, sześć goli, pięć asyst). W ostatnim czasie wylądował jednak na bocznym torze. Kiedy nie został zgłoszony do meczu z Riga FC w IV rundzie kwalifikacji LKE, stało się jasne, że jeszcze tego lata zmieni pracodawcę.

Pogłoski o jego angażu w Legii pojawiły się w sobotę. I szybko znalazły potwierdzenie. "Ermal Krasniqi jest już w Warszawie. Transfer na ostatniej prostej" - donosi w serwisie X dziennikarz "Piłki Nożnej", Paweł Gołaszewski.

Piłkarz przechodzi obecnie testy medyczne. Klubowy komunikat w sprawie jego pozyskania spodziewany jest lada dzień.

Tymczasem w czwartek legionistów czeka decydujące starcie o awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Na własnym obiekcie rozegrają rewanż ze szkockim Hibernian FC. W Edynburgu przed trzema dniami zwyciężyli 2:1.

