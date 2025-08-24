Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poruszenie w obozie Legii. To nie były plotki. Nagłe pożegnanie i od razu angaż

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Kilkadziesiąt godzin przed meczem decydującym o awansie do fazy zasadniczej Ligi Konferencji z Legii Warszawa płyną grubego sortu nowiny transferowe. Z polskim klubem żegna się Ryoya Morishita, który przystał na ofertę Blackburn Rovers. Nie zostawia jednak wakatu na pozycji skrzydłowego. Przy Łazienkowskiej zameldował się właśnie reprezentant Kosowa, Ermal Krasniqi.

Edward Iordanescu, trener Legii Warszawa
Edward Iordanescu, trener Legii WarszawaMARIUS BECKER AFP

Legia Warszawa traci jednego z kluczowych graczy, bo takim bez wątpienia pozostawał Ryoya Moroshita. Japończyk będzie kontynuował karierę na zapleczu Premier League. Szerzej o jego pożegnaniu piszemy TUTAJ.

Kibice stołecznego klubu nie zdążyli jednak wyrazić ubolewania. W przestrzeni medialnej pojawiła się od razu informacja o pozyskaniu innego klasowego skrzydłowego. To Ermal Krasniqi, reprezentant Kosowa.

W drużynie narodowej 26-letni pomocnik wystąpił do tej pory osiem razy i zaliczył dwa trafienia. Trener Edward Iordanescu kojarzy go doskonale z gry w lidze rumuńskiej. Krasniqi bronił tam barw CFR Cluj i Rapidu Bukareszt.

Ermal Krasniqi blisko angażu w Legii. W czwartek ostatni bój o Ligę Konferencji

W ubiegłym roku za 2 mln euro trafił do Sparty Praga. Jesienią brał udział w fazie ligowej Champions League (siedem występów). W pierwszym sezonie wybiegał na murawę regularnie (łączny bilans: 45 meczów, sześć goli, pięć asyst). W ostatnim czasie wylądował jednak na bocznym torze. Kiedy nie został zgłoszony do meczu z Riga FC w IV rundzie kwalifikacji LKE, stało się jasne, że jeszcze tego lata zmieni pracodawcę.

Pogłoski o jego angażu w Legii pojawiły się w sobotę. I szybko znalazły potwierdzenie. "Ermal Krasniqi jest już w Warszawie. Transfer na ostatniej prostej" - donosi w serwisie X dziennikarz "Piłki Nożnej", Paweł Gołaszewski.

    Piłkarz przechodzi obecnie testy medyczne. Klubowy komunikat w sprawie jego pozyskania spodziewany jest lada dzień.

    Tymczasem w czwartek legionistów czeka decydujące starcie o awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Na własnym obiekcie rozegrają rewanż ze szkockim Hibernian FC. W Edynburgu przed trzema dniami zwyciężyli 2:1.

      Paulina Czarnota-Bojarska o polskich klubach w europejskich pucharach. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV
      Piłkarz ubrany w bordowy strój sportowy stoi na boisku z dłońmi złożonymi przy twarzy w geście rozczarowania lub modlitwy, w tle widoczni inni zawodnicy oraz rozmyty tłum na trybunach.
      Ermal KrasniqiFLAVIU BUBOIAFP
      Piłkarz w białym stroju z logo klubu kontroluje piłkę nożną podczas meczu na zielonej murawie stadionu, w tle widownia i kolorowe światła.
      Ermal KrasniqiFLAVIU BUBOIAFP
      Mężczyzna w średnim wieku z krótko ostrzyżonymi, siwymi włosami siedzi przy stole konferencyjnym, ubrany w sportową bluzę z logiem klubu Legia Warszawa, z mikrofonem i słuchawką w uchu, zaciska dłoń w geście podkreślenia wypowiedzi.
      Edward Iordanescu - trener Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

