Portugalczycy gotowi rozbić bank za gwiazdę Rakowa. Rekordowy transfer o krok

Powraca temat transferu Vladana Kovacevicia. Kierunek? Portugalia

Już w 2022 roku mówiło się o możliwym transferze Kovacevicia do Benfiki . Skończyło się na plotkach, jednak nazwisko golkipera zostało zapisane w notesach wielu skautów i przedstawicieli europejskich gigantów. Od przyszłego sezonu na ławkę trenerską Rakowa wraca Marek Papszun , a media nie mają wątpliwości, że latem dojdzie do sporych przetasowań w kadrze.

Kovacević wpadł w oko trenerowi Sportingu - Rubenowi Amorimowi, kiedy Raków rywalizował z drużyną z Portugalii w Lidze Europy. Bośniak pokazał się wówczas z dobrej strony, co nie pozostało niezauważone w stolicy Portugalii. Sporting latem opuści doświadczony Andonio Adan i to właśnie jego miałby w Lizbonie zastąpić 26-latek.

Fortuna za bramkarza Rakowa. Portugalczycy gotowi rozbić bank

Ekscytacja wokół potencjalnego transferu Vladana Kovacevicia jest spora, bo mówimy tu o operacji historycznej. Sporting jest gotowy zapłacić za golkipera rekordowe 7 milionów euro . Z perspektywy Rakowa to kwota gargantuicznych wprost rozmiarów.

Do tej pory klub w historii najdrożej sprzedał Kamila Piątkowskiego do RB Salzburg. Zainkasował za obrońcę w 2021 roku 5 milionów euro. Był to jednak ewenement. Drugim najdrożej sprzedanym przez "Medaliki" graczem jest Vladislavs Gutkovskis - kwota transferu była jednak niższa niż milion euro.