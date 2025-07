Porażka w Superpucharze, a teraz to. Mistrz Polski w opałach przed walką w Europie

Poprzedni sezon okazał się dla Lecha Poznań wielkim sukcesem. Klub z Poznania po dwuletniej przerwie sięgnął po mistrzostwo Polski. Na finiszu sezonu drużyna prowadzona przez Nielsa Frederiksena wyprzedziła o zaledwie jeden punkt Raków Częstochowa. Kompletną klapą zakończył się natomiast występ Lecha w Pucharze Polski. Zakończyło się na jednym, przegranym 0:1 spotkaniu z niżej notowaną Resovią.

W obliczu nowych wyzwań, jakimi są obrona mistrzowskiego tytułu i walka o grę jesienią w europejskich pucharach, włodarze Lecha sprawnie poruszają się na rynku transferowym. Sfinalizowano powroty do klubu swoich byłych zawodników Roberta Gumnego i Mateusza Skrzypczaka. Interesująco zapowiada się również sprowadzenie szwedzkiego skrzydłowego Leo Bengtssona. Praktycznie jednocześnie z transferem Szweda Lech chciał również ściągnąć Arkadiusza Recę. Po tym jak reprezentant Polski przeszedł testy medyczne, mistrz Polski zdecydował się odstąpić od transakcji.

Pierwszym sprawdzianem dla Lecha tego lata był mecz o Superpuchar Polski z Legią Warszawa. "Kolejorz" przy swojej publice nie zachwycił i ostatecznie przegrał 1:2. Jedni mogą mówić o falstarcie, a inni wskazywać na wstępny etap przygotowań do zmagań w sezonie 2025/26. Prawdą jest jednak, że w tym momencie Lech priorytetowo traktuje eliminacje Ligi Mistrzów.

Tydzień temu wydawało się, że możliwy jest wyjazd do Albanii. Rewanż jednak nie pozostawił złudzeń i Lecha będzie czekać wyjazd do Islandii. Będzie to dla nich okazja do przełamania złej passy - wszak ostatnie dwa mecze "Kolejorza" w Islandii kończyły się porażkami.

Lech w sporych tarapatach. Dwóch skrzydłowych wypada z gry do końca roku

Jak się okazuje, porażka z Legią w prestiżowym meczu jest najmniejszym zmartwieniem zarówno dla kibiców, jak i sztabu szkoleniowego Lecha. Opublikowany w środę na oficjalnej stronie klubu raport medyczny pozbawił wszystkich optymistów resztek złudzeń. Kwestia zdrowia dwójki skrzydłowych Lecha - Daniela Hakansa i Patrika Walemarka od paru dni była przedmiotem dyskusji. Teraz jest już wszystko jasne.

Obaj zawodnicy wypadną z gry na okres około czterech-pięciu miesięcy. Jest to niezbędny czas rehabilitacji po zabiegach, które zaplanowano dla obu zawodników. Hakans, wobec którego pierwotnie zastosowano leczenie zapobiegawcze, swój zabieg przejdzie w najbliższych dniach. Walemark ma to za sobą - jego zabieg odbył się we wtorek w Rotterdamie.

Jest to bardzo poważne osłabienie dla Lecha. Zarówno Hakans, jak i Walemark prawdopodobnie wznowią treningi dopiero zimą. W Poznaniu cały czas oczekują powrotu do pełnej sprawności Aliego Gholizadeha, który po zakończeniu ubiegłego sezonu przeszedł zabieg.

Taki rozwój sytuacji może spowodować, że Lech będzie jeszcze bardziej intensywnie działał na rynku transferowym. Obecna liczba dostępnych skrzydłowych jest zbyt mała, by skutecznie walczyć na co najmniej dwóch frontach (jesienią dojdzie jeszcze Puchar Polski). W najbliższym czasie do Lecha ma przejść znany z Jagiellonii Białystok Joao Moutinho. Portugalczyk jest jednak zawodnikiem defensywnym, więc niezbyt przydatnym do obsady lewego skrzydła.

Lech już w piątek rozpocznie nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Na pierwszy ogień pójdzie mecz z Cracovią. Początek spotkania o godzinie 20:30. W kolejnym tygodniu "Kolejorz" rozpocznie zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu przy Bułgarskiej mistrz Polski podejmie islandzki Breidablik.

Trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, podczas meczu o Superpuchar z Legią Warszawa Monika Wantoła INTERIA.TV

Piłkarze Lecha Poznań znów zagrają z ekipą z Islandii - po raz trzeci w ostatnich kilkunastu sezonach Łukasz Gdak East News