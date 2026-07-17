Porażka w Superpucharze, a potem kolejne złe wieści. Cios dla Górnika, długa przerwa gwiazdy
16 lipca na poznańskim Enea Stadionie rozegrany został mecz o Superpuchar Polski, w którym miejscowy Lech zatriumfował 3:1 nad Górnikiem Zabrze. Dla ekipy z Górnego Śląska porażka ta nie była jedyną złą wiadomością. Krótko przed północą z czwartku na piątek zespół z Roosevelta ogłosił, że jeden z jego istotnych graczy doznał kontuzji, która na dłuższy czas wyeliminuje go z gry...
W czwartkowy wieczór w stolicy Wielkopolski doszło do starcia o Superpuchar Polski, w trakcie którego emocji nie zabrakło tak na boisku, jak i na trybunach, na których pojawiła się kibicowska oprawa mocno uderzająca w prezesa PZPN Cezarego Kuleszę.
Rywalizacja o trofeum między Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze ostatecznie zakończyła się triumfem "Kolejorza", który wygrał 3:1 i podniósł się po tym, jak rywale zadali pierwszy cios w 14. minucie starcia.
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Jarosław Kubicki kontuzjowany. Górnik Zabrze poważnie osłabiony
Dla "Górników" porażka ta nie była jednak niestety jedyną złą wieścią - krótko przed północą z 16 na 17 lipca zabrzański zespół wydał specjalny komunikat w którym ogłoszono, że poważniejszego urazu doznał Jarosław Kubicki.
"Jarosław Kubicki po dzisiejszym meczu finałowym STS Superpucharu Polski ma złamaną rękę z przemieszczeniem. Przerwa zawodnika potrwa od 8 do 10 tygodni. Dziękujemy Lechowi Poznań za pomoc w szybkiej diagnostyce, a Jarkowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!" - napisano w oświadczeniu.
Tym samym futbolista w najlepszym możliwym scenariuszu będzie znów dostępny do gry dla trenera Michala Gasparika w okolicach połowy września. Tymczasem nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się niemalże na dniach.
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Górnik Zabrze rozpoczyna nowy sezon ligowy i... walkę o Ligę Mistrzów
Górnik Zabrze swój pierwszy mecz w ramach ligowych zmagań rozegra dokładnie 25 lipca przeciwko Śląskowi Wrocław. To jednak nie wszystko - przed ekipą z Roosevelta przecież już niebawem także dwa mecze w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i to nie przeciw byle komu, ale tureckiemu gigantowi, Fenerbahce.
Do spotkań z "Żółtymi Kanarkami" dojdzie 21 i 29 lipca. Jarosław Kubicki w pełni sił bez dwóch zdań przydałby się na takie wyzwania...