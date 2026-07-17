Porażka w Superpucharze, a potem kolejne złe wieści. Cios dla Górnika, długa przerwa gwiazdy

W czwartkowy wieczór w stolicy Wielkopolski doszło do starcia o Superpuchar Polski, w trakcie którego emocji nie zabrakło tak na boisku, jak i na trybunach, na których pojawiła się kibicowska oprawa mocno uderzająca w prezesa PZPN Cezarego Kuleszę.

Rywalizacja o trofeum między Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze ostatecznie zakończyła się triumfem "Kolejorza", który wygrał 3:1 i podniósł się po tym, jak rywale zadali pierwszy cios w 14. minucie starcia.

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Jarosław Kubicki kontuzjowany. Górnik Zabrze poważnie osłabiony

Dla "Górników" porażka ta nie była jednak niestety jedyną złą wieścią - krótko przed północą z 16 na 17 lipca zabrzański zespół wydał specjalny komunikat w którym ogłoszono, że poważniejszego urazu doznał Jarosław Kubicki.

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"Jarosław Kubicki po dzisiejszym meczu finałowym STS Superpucharu Polski ma złamaną rękę z przemieszczeniem. Przerwa zawodnika potrwa od 8 do 10 tygodni. Dziękujemy Lechowi Poznań za pomoc w szybkiej diagnostyce, a Jarkowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!" - napisano w oświadczeniu.

Tym samym futbolista w najlepszym możliwym scenariuszu będzie znów dostępny do gry dla trenera Michala Gasparika w okolicach połowy września. Tymczasem nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się niemalże na dniach.

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Górnik Zabrze rozpoczyna nowy sezon ligowy i... walkę o Ligę Mistrzów

Górnik Zabrze swój pierwszy mecz w ramach ligowych zmagań rozegra dokładnie 25 lipca przeciwko Śląskowi Wrocław. To jednak nie wszystko - przed ekipą z Roosevelta przecież już niebawem także dwa mecze w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i to nie przeciw byle komu, ale tureckiemu gigantowi, Fenerbahce.

Do spotkań z "Żółtymi Kanarkami" dojdzie 21 i 29 lipca. Jarosław Kubicki w pełni sił bez dwóch zdań przydałby się na takie wyzwania...

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka do piłki nożnej 123RF/Picsel, 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL





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