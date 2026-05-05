Porażka 1:4, a teraz zmiana. Ogłoszenie klubu Ekstraklasy. Już zdecydowali

Małego sportowego cudu potrzebują piłkarze w żółto-niebieskich barwach, by utrzymać się wśród osiemnastu czołowych polskich klubów. Arka nie wygrała trzech ostatnich spotkań, a strata do bezpiecznej lokaty wnosi obecnie cztery punkty. Gdynianie co prawda mają zaległą potyczkę, ale optymizmem nie napawa terminarz. Choćby w najbliższym meczu zespół z Trójmiasta wybierze się do Poznania. Jeszcze przed konfrontacją z Lechem w klubie doszło do kolejnej kluczowej zmiany.

Nowego współpracownika zyskał trener Dariusz Banasik. Chodzi dokładnie o roszadę na stanowisku dyrektora sportowego. Dziś dowiedzieliśmy się, że północ kraju opuści Veljko Nikitović. "Po dwóch latach nadszedł moment, by się pożegnać. Cieszę się, że mogłem pracować w Arce Gdynia i na pewno zapamiętam ten czas. Dziękuję wszystkim w Klubie za współpracę i wsparcie" - powiedział w pożegnalnym komunikacie.

Tomasz Wichniarek nowym dyrektorem sportowym Arki. W CV Lech Poznań

"Velo, dziękuję za te kilkanaście miesięcy współpracy. Za zaangażowanie i profesjonalne podejście do wykonywanej pracy. W futbolu piękne chwile to momenty, a codzienność to mozolna i wymagająca praca. Dziękuje Ci za takie chwile jak awans do Ekstraklasy, ale przede wszystkim za codzienną współpracę" - to z kolei słowa Wojciecha Pertkiewicza, prezesa klubu. Ten od razu zabrał się do pracy nad szukaniem nowego dyrektora sportowego.

I jeszcze we wtorek Arka potwierdziła, że zostanie nim Tomasz Wichniarek. 53-latek w CV ma między innymi Lecha Poznań, Wartę Poznań czy Widzewa Łódź. "Między innymi stworzył rozbudowaną siatkę skautingową oraz wdrożył niezbędne procedury transferowe. W tym czasie do zespołu dołączył m.in. Sebastian Kerk. Ostatnio krótko współpracował z Zagłębiem Sosnowiec jako pełnomocnik zarządu" - wspomina o jego przeszłości portal gdańskiej drużyny.

Do pracy nowy nabytek zabiera się natychmiast. Maj będzie kluczowy dla Arki, ponieważ w tym miesiącu wyjaśni się czy Gdynianie pozostaną w PKO BP Ekstraklasie czy znów przystąpią do zmagań na jej zapleczu.

Arka Gdynia - Pogoń Szczecin

