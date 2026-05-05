Porażka 1:4, a teraz zmiana. Ogłoszenie klubu Ekstraklasy. Już zdecydowali
W sytuacji nie do pozazdroszczenia znalazła się Arka Gdynia po niedawnej porażce 1:4 w Gliwicach. Ekipa z Trójmiasta wciąż plasuje się na przedostatniej lokacie w tabeli PKO BP Ekstraklasy i coraz mniej realne jest pozostanie w elicie. Pozytywnie na piłkarzy nie wpłynęła nawet niedawna zmiana trenera. Okazuje się, że to nie koniec sporych roszad na północy kraju. We wtorek wydano kolejne komunikaty. Pierwszy był pożegnaniem. Drugi natomiast przedstawieniem następcy.
Małego sportowego cudu potrzebują piłkarze w żółto-niebieskich barwach, by utrzymać się wśród osiemnastu czołowych polskich klubów. Arka nie wygrała trzech ostatnich spotkań, a strata do bezpiecznej lokaty wnosi obecnie cztery punkty. Gdynianie co prawda mają zaległą potyczkę, ale optymizmem nie napawa terminarz. Choćby w najbliższym meczu zespół z Trójmiasta wybierze się do Poznania. Jeszcze przed konfrontacją z Lechem w klubie doszło do kolejnej kluczowej zmiany.
Nowego współpracownika zyskał trener Dariusz Banasik. Chodzi dokładnie o roszadę na stanowisku dyrektora sportowego. Dziś dowiedzieliśmy się, że północ kraju opuści Veljko Nikitović. "Po dwóch latach nadszedł moment, by się pożegnać. Cieszę się, że mogłem pracować w Arce Gdynia i na pewno zapamiętam ten czas. Dziękuję wszystkim w Klubie za współpracę i wsparcie" - powiedział w pożegnalnym komunikacie.
Tomasz Wichniarek nowym dyrektorem sportowym Arki. W CV Lech Poznań
"Velo, dziękuję za te kilkanaście miesięcy współpracy. Za zaangażowanie i profesjonalne podejście do wykonywanej pracy. W futbolu piękne chwile to momenty, a codzienność to mozolna i wymagająca praca. Dziękuje Ci za takie chwile jak awans do Ekstraklasy, ale przede wszystkim za codzienną współpracę" - to z kolei słowa Wojciecha Pertkiewicza, prezesa klubu. Ten od razu zabrał się do pracy nad szukaniem nowego dyrektora sportowego.
I jeszcze we wtorek Arka potwierdziła, że zostanie nim Tomasz Wichniarek. 53-latek w CV ma między innymi Lecha Poznań, Wartę Poznań czy Widzewa Łódź. "Między innymi stworzył rozbudowaną siatkę skautingową oraz wdrożył niezbędne procedury transferowe. W tym czasie do zespołu dołączył m.in. Sebastian Kerk. Ostatnio krótko współpracował z Zagłębiem Sosnowiec jako pełnomocnik zarządu" - wspomina o jego przeszłości portal gdańskiej drużyny.
Do pracy nowy nabytek zabiera się natychmiast. Maj będzie kluczowy dla Arki, ponieważ w tym miesiącu wyjaśni się czy Gdynianie pozostaną w PKO BP Ekstraklasie czy znów przystąpią do zmagań na jej zapleczu.