Popis ostatniej drużyny w tabeli. Wygrała drugi mecz z rzędu

Trzy minuty później goście wyszli na prowadzenie. Hubert Matynia zagrał w pole karne, a tam Luciano Narsingh z dużym spokojem ograł dwóch rywali i uderzył nie do obrony . To było trzeciej trafienie Holendra w tym sezonie.

Górnik Zabrze - Miedź Legnica. Beniaminek prowadzi do przerwy 2-0

Miedź po zmianie stron mogła zdobyć kolejne bramki. Dwie świetne sytuacje zmarnował jednak Narsingh , który najpierw nie zdołał wypracować sobie miejsca do strzału, choć miał przed sobą tylko jednego rywala, a potem ruszył do prostopadłej piłki jeszcze z własnej połowy, wbiegł w pole karne, ale naciskany przez przeciwnika oddał niecelny strzał.

Zabrzanie walczyli o kontaktowego gola, jednak bez powodzenia. Tymczasem to goście zdobyli kolejną bramkę. W 72. minucie piłkarze z Legnicy rozegrali piłkę, Obieta zagrał na lewą stronę do Kobackiego, który wycofał ją do Chuki, a ten uderzeniem z paru metrów trafił do siatki.