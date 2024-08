Popis Lecha w hicie Ekstraklasy. Pewna wygrana, a mogło być jeszcze lepiej

Pierwsza połowa, która mogłaby emocjami obdarować całą kolejkę

Często w spotkaniach PKO BP Ekstraklasy trudno po pierwszej połowie wyróżnić dwie akcje w ofensywie. W niedzielę Lech Poznań postawił jednak na ofensywę od pierwszej minuty i właściwie co chwilę obserwowaliśmy groźne sytuacje. Już w drugiej minucie oko w oko z Valentinem Cojocaru stanął Mikael Ishak , ale kapitan "Kolejorza" przegrał ten pojedynek. Szwed po chwili miał okazję do "powtórki", ale tym razem w ostatniej chwili z interwencją zdążył Benedikt Zech . W odpowiedzi Leonardo Koutris odnalazł dośrodkowaniem Alexa Gorgona, ale jego strzał głową nie mógł zagrozić Bartoszowi Mrozkowi.

Z minuty na minutę Lech się rozkręcał, a i Pogoń Szczecin wykorzystywała rzadkie szansy na kontry . W efekcie takiego otwartego pojedynku oglądaliśmy jeszcze kilka dobrych akcji, w których pierwsze skrzypce często grali Joel Pereira czy Afonso Sousa . Zresztą, to właśnie ten duet doprowadził do tego, że "Portowcy" całą drugą odsłonę musieli grać w osłabieniu. Po podaniu od obrońcy gracz z numerem 7 świetnie się urwał, a Zech ratował się wślizgiem. Pierwotnie otrzymał od arbitra żółtą kartkę, ale po konsultacji z VAR-em jej kolor zmienił się na czerwony.

Jedno jest pewne - była to pierwsza połowa, o której fani Ekstraklasy marzą za każdym razem, gdy włączają telewizor. Oglądaliśmy polot Lecha, a i Pogoń potrafiła rzadko, acz groźnie ukąsić. Jedyne, czego zabrakło, to bramki.

Lech wreszcie wykorzystał przewagę, "Kolejorz" górą w hicie

Widać było, co trener Frederiksen powiedział swoim podopiecznym w przerwie. Trzeba było jak najszybciej wykorzystać przewagę - i tę wynikającą z samej gry, jak i z posiadania o jednego zawodnika więcej - i wyjść na prowadzenie. W pierwszych kilku minutach Pogoń kilka razy znalazła się w tarapatach. Najpierw piłkę z linii wybijał Linus Wahlqvist , a dosłownie po chwili przepięknym wykończeniem popisał się Ishak - tyle, że Szwed znajdował się na spalonym.

Poznaniacy kreowali kolejne okazje, ale w 71. minucie mogła ich spotkać przykra niespodzianka. Po jednej z pierwszych akcji zaczepnych Pogoni w drugiej połowie piłka trafiła do Adriana Przyborka, ale 17-latek został w ostatniej chwili zablokowany. W odpowiedzi do siatki po raz drugi trafił Sousa, ale tym razem Portugalczyk znajdował się na spalonym. Kilka chwil później było już jednak 2:0. Ishak precyzyjnie rozprowadził kontrę, rozgrywając do Aliego Gholizadeha. Irańczyk podciągnął akcję z piłką, po czym precyzyjnym strzałem podwyższył prowadzenie "Kolejorza".