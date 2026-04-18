Mecze pomiędzy Pogonią Szczecin, a Lechem Poznań bardzo często mają swoją dramaturgię. W październiku w stolicy Wielkopolski padł remis 2:2. Natomiast nieco ponad rok temu w Szczecinie to "Kolejorz" wygrał 3:0 i zrobił wówczas wielki krok w stronę mistrzostwa Polski.

W sobotę mieliśmy kolejną odsłonę rywalizacji szczecińsko - poznańskiej. Lech jest liderem PKO BP Ekstraklasy i znajduje się na dobrej drodze do obrony tytułu. Z kolei Szczecinianie muszą się oglądać za siebie. Przed 29. kolejką znajdowali się na 12. miejscu w tabeli, mając zaledwie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Lech osłabiony w Szczecinie. Debiutant w bramce

Poznaniacy w ostatnim czasie zanotowali dwa remisy z rzędu, co nieco zmąciło nastroje w stolicy Wielkopolski. - Widzę po zespole, że po ostatniej stracie punktów jesteśmy głodni powrotu na zwycięską ścieżkę, musimy wykonać kawał dobrej roboty i chcemy tego dokonać - podkreślał na przedmeczowej konferencji trener Niels Frederiksen.

Lech wystąpił w Szczecinie mocno osłabiony. Do Szczecina nie pojechał Bartosz Mrozek, który doznał urazu ręki. To oznaczało, że szansę debiutu w bramce otrzymał Bułgar Płamen Andreew, który był "bohaterem" doliczonego czasu gry.

Pogoń Szczecin - Lech Poznań. Nieskuteczny kapitan

Mecz pomiędzy Pogonią, a Lechem miał wyjątkową oprawę. 18 kwietnia "Portowcy" obchodzą bowiem swoje 78. urodziny. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji dla miejscowych fanów, a piłkarze wybiegli na boisko w retro strojach.

Poznaniacy przyjechali do Szczecina, aby popsuć urodziny. Sobotnie spotkanie rozpoczęli z dużym animuszem. Tylko w pierwszych dziesięciu minutach Mikael Ishak dwukrotnie znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem "Portowców". Za pierwszym razem sędzia odgwizdał pozycję spaloną, a w drugim przypadku piłka minęła bramkę strzeżoną przez Valentina Cojocaru. Piłka w dalszym ciągu szukała kapitana Lecha. W 20. minucie otrzymał on idealne podanie od Patrika Walemarka, ale ponownie górą był bramkarz gospodarzy.

Goście w końcu dopięli swego w 35. minucie. Antoni Kozubal zdecydował na na strzał zza pola karnego, piłka odbiła się od interweniującego Jana Biegańskiego i przelobowała bezradnego bramkarza Pogoni. Dla młodej gwiazdy Lecha był to pierwszy gol w sezonie.

Podopieczni Thomas Thomasberga chcieli szybko odpowiedzieć na gola i prawie im się to udało. Piłka spadła pod nogi Natana Ławy, który oddał groźny strzał. Na jej drodze stanął jednak Michał Gurgul. To była najgroźniejsza sytuacja Pogoni w pierwszej połowie spotkania.

Tuż po zmianie stron kolejną bardzo dobrą okazję miał Ishak, ale ponownie zatrzymał go bramkarz. To była czwarta "setka" 33-latka. Chwilę później Walemark przestrzelił z sześciu metrów, mając przed sobą praktycznie pustą bramkę.

W 62. minucie goście wyszli z szybkim kontratakiem. Ali Gholizadeh zagrał do wbiegającego w pole karne Luisa Palmy, a ten nie miał problemów z pokonaniem Cocojaru. Chwilę później Honduranin opuścił plac gry.

Kontaktowy gol w końcówce. Cierpienia młodego bramkarza

"Portowcy" w 82. minucie zdobyli kontaktowego gola. Piłka spadła w polu karnym pod nogi Paula Mukairu, który oddał strzał pod samą poprzeczkę. Tym samym gospodarze jeszcze uwierzyli, że mogą wyszarpać remis w tym spotkaniu.

Do dramatycznych obrazków doszło w doliczonym czasie gry. Kontuzji doznał bramkarz Lecha - Andreev. W normalnej sytuacji zostałby on zastąpiony przez rezerwowego golkipera. Tyle, że Poznaniacy wykorzystali limit zmian i fizjoterapeuci próbowali doprowadzić go za wszelką cenę do tego, aby mógł kontynuować grę. To się udało, choć Bułgar mocno cierpiał i miał problemy z poruszaniem się po boisku. W 101. minucie obronił piłkę po strzale Mukairu, co spotkało się z wielkim uznaniem kolegów z zespołu.

Poznaniacy przełamali w Szczecinie serię dwóch remisów i mogą spokojniej patrzeć w przyszłość. Lech w następnej kolejce zmierzy się na własnym stadionie z Legią Warszawa. Pogoń z kolei musi martwić się o ekstraklasowy byt, bo jest coraz bliżej strefy spadkowej. Szczecinianie w następnej rundzie zagrają z Cracovią na wyjeździe.

Statystyki meczu Pogoń Szczecin 1 - 2 Lech Poznań Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 6 22 Strzały celne 3 11 Strzały niecelne 2 8 Strzały zablokowane 1 3 Ataki 68 67

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

Piłkarze Lecha cieszą się z gola na 1:0 w Szczecinie

Luis Palma strzelił gola w Szczecinie

