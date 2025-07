Do pierwszego meczu o stawkę w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej pozostały już tylko dni . Nie oznacza to jednak, że kluby zaprzestały działań na rynku transferowym. Wtorek swoim kibicom postanowiła na przykład umilić Jagiellonia Białystok. Ekipa z Podlasia pozytywnie zaskoczyła i potwierdziła sprowadzenie Aleksa Pozo. Hiszpan, przynajmniej na papierze, z miejsca powinien stać się jedną z gwiazd PKO BP Ekstraklasy. Wystarczy tylko prześledzić jego przeszłość.

Jak dotąd ten wszechstronny zawodnik grał jedynie w ojczyźnie. Ale za to na elitarnym szczeblu. Za nim ponad sto spotkań w La Lidze. Na okazałą liczbę złożyły się występy w Sevilla FC, SD Eibar oraz UD Almeira. To właśnie z tego ostatniego klubu sportowiec przechodzi do Jagiellonii. Ponadto raz sprawdził go selekcjoner Hiszpanów. Alex Pozo w 2021 roku biegał za futbolówką 45 minut w towarzyskiej konfrontacji z Litwinami.