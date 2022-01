Gracze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza pokonali MTK Budapeszt 4-1 (1-0). Bramki w tym starciu zdobywali odpowiednio: 1-0 Kacper Śpiewak (10'), 2-0 Bartłomiej Kukułowicz (62'), 3-0 Samuel Sztefanik (64'), 3-1 Marka Futacs (75'), 4-1 Michał Orzechowski (89').

Dla podopiecznych Radoslawa Latala było to drugie wysokie zwycięstwo w tegorocznych sparingach. Przed wylotem do Turcji (w tym kraju przebywają też ekipy Wisły, Piasta i Śląska), gdzie ma miejsce ich zgrupowanie, pokonali 4-0 lidera drugiej ligi Stal Rzeszów. MTK Budapeszt to 11. drużyna węgierskiej ekstraklasy.

Podczas pobytu w Turcji ekipa z Niecieczy zmierzy się jeszcze z kazachskim FK Atyrau (22 stycznia) i serbskim Radnikiem Surdulica (27 stycznia).

Bruk-Bet zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 12 punktów, przy jednym meczu zaległym - z Legią Warszawa. W pierwszym ligowym pojedynku w tym roku zmierzy się 4 lutego na swoim stadionie z Jagiellonią Białystok.

Piast Gliwice przegrał z Shkendiją Tetowo. Zabrakło Sappinena

Piłkarze Piasta Gliwice przegrali z mistrzem Macedonii Północnej Shkendiją Tetowo 1-4 (0-1). Bramki zdobywali: 0-1 Egzon Bejtulai (16'), 0-2 Zija Merdjani (55'), 1-2 Constantin Reiner (74'), 1-3 Dashmir Elezi (79'), 1-4 Dashmir Elezi (85' - karny).

Gliwiczanie w sobotę zakończyli pierwszy zimowy obóz w Rybniku, wygrywając w meczu kontrolnym z trzecioligowym LKS Goczałkowice-Zdrój 5-1. Dwa dni później drużyna trenera Waldemara Fornalika poleciała do Turcji.

Nie zagrał w środę pozyskany zimą estoński napastnik Rauno Sappinen, który w pierwszym sparingu zdobył dwa gole. "Doznałem drobnego urazu, nie było sensu ryzykować, dlatego nie wystąpiłem. Myślę, że za dzień, dwa będę gotowy do gry" - wyjaśnił.

Kolejnymi rywalami Piasta podczas obozu będą serbski FK Radnicki Nisz i bułgarska Arda Kyrdżali. Zespół trenera Fornalika zajmuje po 19 kolejkach 12. miejsce w tabeli ekstraklasy.

Wisła Płock zremisowała z Neftczi Baku. Trener Bartoszek przeprowadził sporo roszad

Zawodnicy Wisły Płock zremisowali 1-1 (0-0) z mistrzem Azerbejdżanu Neftczi PKF Baku, aktualnie trzecią drużyną tamtejszej ligi. Bramki zdobyli odpowiednio: 0-1 Yusuf Laval (55'), 1-1 Duszan Lagator (90').

Trener Maciej Bartoszek wystawił dwa różne składy na obydwie połowy. W pierwszej zagrali zawodnicy mniej grający w rozgrywkach ekstraklasy, w drugiej - pierwszy skład drużyny.

"Nafciarze" w Turcji będą przebywać do 28 stycznia. W planach mają rozegranie jeszcze trzech sparingów - 23 stycznia zmierzą się z Rubinem Kazań i beniaminkiem serbskiej ekstraklasy FK Radnickim, a zwieńczeniem zgrupowania będzie gra kontrolna z bułgarskim Łudogorcem Razgrad, zaplanowana na 27 stycznia.

Wisła Płock w 19. meczach pierwszej części sezonu zdobyła 29 pkt i zajmuje szóste miejsce w tabeli ekstraklasy. W pierwszym ligowym meczu w nowym roku drużyna Macieja Bartoszka zmierzy się 7 lutego na wyjeździe z Radomiakiem.

Śląsk Wrocław wygrał z TSV Hartberg. "Wojskowi" wciąż bez Exposito

Futboliści Śląska pokonali w sparingu austriacki TSV Hartberg 2-1 (1-0). Gole dla zespołu z Wrocławia zdobyli Marcel Zylla (29') i z rzutu karnego Słowak Robert Pich (61'). Dla TSV trafił Philipp Sturm (68').

Był to pierwszy sparing wrocławian podczas zgrupowania w Turcji, ale drugi w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej. Jeszcze przed wyjazdem zmierzyli się z Wartą Poznań i wygrali 1-0. Kolejnym rywalem zespołu trenera Jacka Magiery będzie azerski Karabach Agdam (21 stycznia).

W meczu z TSV Hartberg w Śląsku zabrakło Erika Exposito, który nadal nie trenuje z zespołem. Hiszpański napastnik przed powrotem z urlopu do Polski wykonał test na obecność COVID-19 i wynik okazał się pozytywny. Piłkarz musiał poddać się kwarantannie i dopiero ma dołączyć do drużyny w Turcji.

Śląsk Wrocław do Polski wróci 27 stycznia, a pierwszy mecz o ligowe punkty rozegra 5 lutego na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Wrocławianie po rundzie jesiennej byli na 10. miejscu w tabeli.



