Polskie kluby się zmieniają, ale niektóre rzeczy trudno zrozumieć

Z polityką transferową Legii Warszawa jest tak, że trudno ją wpisać w jakieś ramy. Zdarzają się ruchy nerwowe, często trudne do zrozumienia, często nie potrafiące odpowiedzieć na pytanie, do czego ten dany ruch ma doprowadzić. Można nie mieć wrażenia, że wszystkie ruchy w Legii są po coś. Nawet jeżeli przyjmiemy, że transfer Morishity się broni, bo to już 28-letni piłkarz sprzedawany w swoim peaku, bądź tuż po swoim peaku - trudno dostrzec tu strategię, jakąś większą części całości. Przede wszystkim ze względu na kwotę - 2 mln euro. Osadźmy ją w czasie i realiach.

Dziś już nie chcą tak sprzedawać

Zimą rozmawiałem z Mateuszem Dróżdżem, prezesem Cracovii. Na pół roku przed końcem kontraktu 26-letniego wtedy Benjamina Kallmana, usłyszałem, że nie sprzeda go taniej niż za 1,5 mln euro. Powód był prosty - Cracovia walczy o awans do europejskich pucharów i jest na tyle stabilna, by zaryzykować inwestycję typu: wolimy z Kallmanem powalczyć o Europę i zarobić dużo więcej niż milion euro, jakie dziś ktoś za niego daje; niż bez Kallmana odgórnie poddać tę walkę i zadowolić się milonem, który niewiele dla klubu zmienia. Oczywiście być może mając wiedzę, że nie udało się awansować do Europy, dziś Mateusz Dróżdż cofnąłby czas i przygarnął pewne pieniądze, ale dyskusja jest o tym, że kluby coraz częściej wolą atakować wynik sportowy, nawet kosztem wypuszczenia później kogoś za darmo, niż połakomić się na jakiekolwiek pieniądze spadające last minute z perspektywy długości kontraktu.

Takich przykładów mamy więcej: w Pogoni odrzucali 2 mln euro za Koulourisa, dopóki nie przyszła wyższa oferta, której odrzucenie byłoby pewnie finansowo nierozsądne. Alex Haditaghi w rozmowie z Interią mówił wprost: z Grekiem łatwiej wywalczymy większe pieniądze niż 2 mln euro. Jagiellonia też nie wypycha Afimico Pululu - Łukasz Masłowski wprost mi mówił, że najchętniej by go nie sprzedawał wcale i jeśli nie da się przedłużyć kontraktu, to puściłby go za darmo za rok. Takie historie zdarzają się coraz częściej, że takie średnie kwoty dla polskich klubów nie są już aż tak kuszące.

Jak rozumieć transfer Morishity?

Nagle Legia wyrywa się z tego schematu i przyjmuje 2 mln euro oferty za piłkarza, który w poprzednim sezonie jak mało kto dowoził oczekiwania. We wszystkich rozgrywkach Japończyk strzelił 14 goli, dołożył 14 asyst. Bezpośredni udział przy 28 bramkach i brak presji wygasającego kontraktu zostanie przez Legię spieniężony za śmiesznie niską stawkę w skali Europy. Być może Legia czuje przy Morishicie coś takiego, jak czuła choćby przy Blażu Kramerze, którego sprzedawała do Turcji w momencie absolutnego peaku tego zawodnika, przy niemal - jak sądzę - przekonaniu, że ani Kramer nie będzie w stanie utrzymać formy na przestrzeni miesięcy, ani tym bardziej być jeszcze lepszą wersją siebie. Ale to wciąż jest połakomienie się na 2 mln euro za zawodnika z długim kontraktem. Który póki co nie wysyła sygnałów, że coś złego z nim się zaraz zacznie dziać.

Czasem jest tak, że nie wiemy wszystkiego - może jest tak, że Morishita otrzymał jakąś obietnicę, że się go puści dalej, gdy z jego perspektywy będzie dobra oferta, ale przecież taka obietnica zawsze musi iść w parze z zabezpieczeniem interesu klubu. Legia kilka tygodni temu wyszła przekazem, że nie ma kłopotów finansowych, a dziś uważa najwidoczniej, że ma interes sprzedawania Morishity za 2 mln euro. Cokolwiek zmusiło Legię do tego transferu - choćby klauzule w kontrakcie, czy ludzkie obietnice, byłyby raczej podstawą do twierdzenia, że w momencie ich deklarowania/podpisywania popełniano błąd.

Jeśli Legię jednak zmusiły finanse, jest to bardziej zrozumiałe, natomiast po pierwsze coś do tej finansowej sytuacji doprowadziło - i często jest to polityka transferowa, a po drugie, jeśli to sprzedaż z potrzeby, to jak to się ma do sprowadzenia Milety Rajovicia za 3 mln euro, gdy akurat atak zabezpieczało wówczas kilku piłkarzy?

Jakie są ramy polityki transferowej Legii?

Myślę, że wiele osób zastanawia się nad tym pytaniem wyżej. Ani nie jest to sprowadzanie młodych piłkarzy z myślą o perspektywie sprzedażowej, ani nie jest to podnoszenie jakości zespołu piłkarzami bardziej doświadczonymi, ale lepszymi od poprzedników, ani nie jest to kompleksowe uzupełnianie luk w zespole, bo przecież tych wciąż jest kilka. Zaraz do klubu przyjdzie Ermal Krasniqi ze Sparty Praga. Skrzydłowy, mający sporo meczów w poprzednim sezonie, ale mało w podstawowym składzie - zdecydowana większość to po prostu kilkunasto-kilkudziesięciominutowe występy. Wcześniej sprawiał dobre wrażenie w Rapidzie Bukareszt, notował niezłe liczby i gwarantował możliwość pokrycia obu skrzydeł, ale patrząc na jego słabnącą pozycję w Sparcie, to po prostu można mieć obawę, czy przyjdzie tu być kimś więcej niż uzupełnieniem składu.

Jeśli tak, obroni się. Natomiast dyskusja o polityce transferowej Legii jest szersza. Na dziś stanowi o niej wzięcie trzech 30-latków (lub prawie 30-latków, wystarczy poczekać do jesieni, by był komplet) - Szymańskiego, Recy i Stojanovicia oraz 25-letniego Rajovicia za - przynajmniej oficjalnie - 3 mln euro, przy jednoczesnym pozbyciu się Morishity. O Marcu Gualu nie trzeba wspominać, bo nad nim raczej kibice Legii nie płaczą, nawet jeśli kilka ważnych goli dostarczył. Maxi Oyedele z kolei to kwestia wykupu klauzuli, więc Legia nie miała wiele do dyskusji. Przy zestawieniu tego wszystkiego, trudno mieć dziś poczucie, że swoimi ruchami do klubu i z klubu zbudowano w Legii bardzo mocny zespół na tu i teraz, ani że ta budowa będzie procentować w przyszłości. Bardziej wygląda to na przyjęcie zasady: postarajmy się być w miarę konkurencyjni, a przy wyrównanej lidze może to wystarczy do nie najgorszego wyniku, przy odrobinie szczęścia nawet do czegoś więcej. Jeśli jest to takie, na jakie wygląda, mówimy o krótkoterminowości działania, a nie o wieloletnim planie, jaki klub tych rozmiarów powinien mieć.

Jednego Legia może pozazdrościć Jagiellonii

Legia może zazdrościć nieco Jagiellonii, że tam można działać w spokoju. Jeśli w Białymstoku dziś powiedzą, że potrzebują roku na dostosowanie drużyny do wdrożenia nowej wizji, to ten rok dostaną. Finansowo ich na to stać, kibice zrozumieją, tak jak zrozumieli 0:4 z Termaliką lub serię porażek przed rokiem. W Legii nie mają takiej możliwości, bo wyklucza to choćby polityka wpisywania w budżet udziału w europejskich pucharach - co siłą rzeczy przy braku udziału spowoduje dziurę w budżecie, czyli jeszcze długie lizanie ran i próby jej łatania wszelkimi sposobami.

W Jagiellonii jest czas, w Legii nie.

Dlatego w Jagiellonii sprzedawanie gwiazdy zespołu wygląda na działanie w spokoju, bez finansowej presji, a w Legii jak odejście gwiazdy za 2 mln euro, to od razu naturalnie pojawiająca się myśl o przyciskających finansach. Nawet, jeśli tak nie jest.

Do tego dochodzi jeszcze jedna różnica, która każe te transfery wychodzące - Morishity z Legii i Pululu z Jagiellonii - oceniać inaczej. Właśnie ogólna polityka transferowa.

Jak się wsłuchać w głosy wychodzące z Białegostoku, można je odczytać jako zachętę do składania ofert za króla strzelców Ligi Konferencji, nawet jeśli w rozmowie Łukasza Masłowskiego z Interią padło wyraźnie: nie chcemy i nie musimy sprzedawać Afimico, więc nie ma potrzeby rzucać się na pierwszą z brzegu ofertę, a ja to bym nawet chciał, żeby on został.

Z perspektywy czasu można traktować to jak komunikat: nie wygłupiajcie się z tymi niskimi ofertami, bo na nie nawet nie spojrzymy. Dziś już wiadomo, że Jagiellonia spogląda, bo jednak na oferty Lecha patrzy, a one szczególnie wysokie nie są.

Ale czy to źle? Jagiellonia dziś chce być klubem, który przede wszystkim ma doskonałą reputację. A sytuacja z Pululu, wszelkie wypowiedzi władz klubu na ten temat, mogą zaprocentować jako element przekonywania kolejnych zawodników, by zdecydowali się na Białystok. By Jagiellonia nie wyglądała dobrze tylko po wyszukaniu w Internecie, a także w realiach. Jako klub pomagający w odbudowaniu, a następnie nie robiący pod górkę przy transferze dalej.

Jagę i Legię w ocenie odejść ich gwiazd różni jeszcze jedno - moment działania. W Jagiellonii jako cel na ten sezon wskazano rozwój drużyny. Władze klubu podkreślają: nie musimy być na podium, choć chcemy i spróbujemy, ale najbardziej istotne jest, byśmy dopracowywali do perfekcji swoją tożsamość.

Nie zawsze jest to spójne z wynikiem, bo dziś w Jadze uważają, że w sezonie z brązowym medalem byli drużyną silniejszą niż w tym ze złotem - i właściwie trudno się kłócić. Tam po prostu byli jeszcze mocniejsi. W Legii jako cel na ten sezon wskazano natomiast mistrzostwo Polski i grę w fazie ligowej pucharów. Teraz zatem pojawiają się pytania: wskazujecie jako cel mistrzostwo Polski i sprzedajecie Morishitę za drobne 2 miliony? Piłkarza, który miał udział przy 28 golach w poprzednim sezonie? To kim wy chcecie to mistrzostwo robić?

Sprowadzenie ze Sparty Praga reprezentanta Kosowa jest jakąś odpowiedzią, ale bez żadnego, najmniejszego marginesu na to, że ten transfer może nie wypalić w takim stopniu, w jakim w warszawskich gabinetach o tym marzą.

Jak w Jagiellonii budują pod przyszłość?

Dziś Jagiellonia może stworzyć niemal całą jedenastkę z piłkarzy z potencjałem sprzedażowym, a obecne okno to sprowadzenie sześciu piłkarzy U-24, w tym trzech U-23, do tego budowanie nastoletnich Oskara Pietuszewskiego i Bartosza Mazurka oraz dbanie o innych młodych sprowadzonych w okienku wcześniej - na czele z Norbertem Wojtuszkiem, czy Leonem Flachem. W tle stawianie akademii za 100 mln zł i jedne z najlepszych finansów w Polsce. Nie trzeba się silić, by ocenić ten klub jako zdrowy.

To ważne w jednym kontekście - nasza liga i nasze kluby są aktualnie na etapie przesuwania swojego sufitu w górę. Aby to się stało, musi nastąpić szereg zdarzeń, bez których sufit po prostu pozostanie w miejscu, w którym jest. Jest to regularna gra w pucharach kilku drużyn, jest to pięcie się w hierarchii tych pucharów, by to nie było granie tylko w Lidze Konferencji, jest to zwiększanie przychodów i szukanie ich w różnych źródłach, nie tylko w premiach od UEFA, czy przelewach od spółki Ekstraklasa SA. Jednym z tych źródeł dla naszej ligi musi być poprawienie sytuacji z transferami wychodzącymi. Jeśli Marcin Animucki mówi w wywiadzie dla Interii, że jego celem jest finansowe dobicie pod względem wartości praw telewizyjnych do lig holenderskiej i belgijskiej, to są dokładnie rejony, które powinny też wyznaczać cel dla naszych klubów pod względem modelu funkcjonowania. Ogólnie ten model jest w większości klubów w Polsce podobny: taniej kupić, drożej sprzedać, ale mimo wszystko chodzi o podniesienie wartości tych transferów. Zamiast w okienku kupować za 1-2 mln i sprzedawać za 3-6 mln, warto popracować nad kupowaniem za 8 mln i sprzedawaniem za 20.

Jak zarabiać więcej?

To się oczywiście nie zrobi samo i na pewno nie zrobi się na bazie sprowadzania do Polski piłkarzy 26-28-letnich, nawet jeśli oni zagwarantują jakościowy skok ligi, bo po prostu potrafią grać w piłkę. Nie mówimy jednak tylko o podnoszeniu jakości ligi, a o przesuwaniu jej sufitu. Jakość ligi to coś krótkoterminowego, podniesienie sufitu - długoterminowego.

Z zazdrością patrzymy na belgijski Genk, który gromi Lecha. Widzimy, że ten klub potrafi kupić piłkarza za 6 mln euro. Z tym, że jednocześnie potrafi sprzedać za 20 mln. Jeśli rekord Ekstraklasy to 11 mln euro za transfer wychodzący, to sam Genk zrobił w ostatniej dekadzie dwanaście droższych transferów, praktycznie wszystkie dotyczące zawodników U-24. Jednocześnie ten sam Genk ma rekordowy transfer do klubu o wartości 7 mln euro, ale tu mówimy o skrajności, bo taką ogólną kwotą za ich transfery przychodzące jest 2,5-3 mln euro. Czyli już bramy, do których niektóre nasze kluby powoli zaczynają dobijać. Chodzi tylko o to, by te pieniądze były wydawane po coś.

Łukasz Masłowski mówił nam ostatnio, że skauting to oszczędność, a nie wydatek. Tu jest najlepszy dowód. Genk inwestuje w dobry skauting, później inwestuje w transfer za 2,5-3 mln euro, który wynika właśnie z dobrego skautingu, a następnie sprzedaje za krocie. Jednocześnie dba, by na boisku zawsze była młoda i mocna drużyna - a mówimy o czołowym klubie z Belgii, nie przeciętniaku.

Jednocześnie Genk to tylko jeden z klubów belgijskich działających w ten sposób, bo przecież identycznie i na podobną skalę, a już na pewno na dużo większą niż w Polsce, robi się w innych zespołach z tej ligi. Jeśli my chcemy realnie przenieść nasze kluby w inną rzeczywistość, to rankingi są jedynie środkiem pomocniczym, natomiast rzeczywistość trzeba zmieniać na różnych frontach. Dlatego tak podobać się może polityka Jagiellonii. Bo jest oparta na konkretnej wizji, na konkretnym celu, czym ma być ten klub. Celu daleko wykraczającym poza wynik sportowy, który ma się tu stać tylko i aż efektem dążenia do celu wiszącego znacznie wyżej niż ten wynik. Mam nadzieję, że się nie pogubiłem w tym wywodzie.

Nie każda inna polityka jest zła

Oczywiście to nie jest takie czarno-białe. Są różne momenty, w których znajduje się klub. Nie każdy jest odpowiedni, by korzystać z danego wzoru, dlatego jeżeli dziś klub ma cel jedynie sportowy, typu: utrzymać się w lidze, albo awansować do europejskich pucharów, to nie jest niczym złym dobieranie odpowiednich narzędzi na tu i teraz. Brak rozwoju i stanie w miejscu w moim patrzeniu zacznie się dopiero w momencie, gdy sezon po sezonie te cele nie będą się zmieniać i będą tymczasowe - dotyczące tylko danego sezonu. Zresztą sama Jagiellonia, także już z Łukaszem Masłowskim i Adrianem Siemieńcem u steru, zupełnie inaczej budowała zespół, który blisko półtora roku temu zdobył mistrzostwo Polski.

Jaga zrobiła to dokładnie w następnym roku po tym, jak z trudem utrzymała się w Ekstraklasie i trudno było właśnie wtedy wymagać posprowadzania samych młodzieżowców i dawania im placu gry. W tamtym okienku przyszedł 19-letni Dominik Marczuk, ale drugim najmłodszym zawodnikiem był 24-letni Afimico Pululu. Było jeszcze dwóch innych 24-latków, ostatecznie bez większego znaczenia dla zespołu, natomiast resztę stanowili piłkarze 27-28-letni. Bo celem było podniesienie jakości zespołu tu i teraz.

Gdzie jeszcze dominuje model młodości?

To odpowiedni moment, by sprawdzić, które kluby budowane są dziś z myślą o tym, by wzmacniać się pod przyszłość czymś, co nazywamy dużym potencjałem sprzedażowym. Nie wszystko da się ocenić tak jednoznacznie, bo jak ocenić Lecha Poznań, do którego przyszło trzech 27-latków - Leo Bengtsson, Joao Moutinho i Robert Gumny, poza tym Mateusz Skrzypczak (24 lata) i Pablo Rodriguez (23 lata)? Nawet jeśli nie przypomina to "przyszłościowego" modelu i wizji sprzedaży za krocie, Lech akurat jest klubem mającym wieloletnią politykę, której się trzyma. Bazującą nie tylko na transferach na zasadzie "tanio kupić, drogo sprzedać", a na wpuszczaniu do składu własnych wychowanków i gdy przyjdzie czas, sprzedawaniu ich za bardzo dobre lub dobre pieniądze. Dlatego o politykę Lecha można spokojny, nawet jeśli czasem trafi się tu zastój. To, czego Lechowi natomiast brakuje, by przesunąć sufit wyżej, to regularności w pucharach. Jeśli klub zacznie grać co sezon w Lidze Europy i będzie robił tam dobre wyniki, jego potencjał pod model, o którym mowa - wysokie sprzedaże reinwestowane w skauting, szkolenie i przyszłościowe transfery do klubu - będzie gigantyczny.

Cieszy zmiana wizji w Rakowie Częstochowa. Można nie rozumieć transferu Jesusa Diaza, ale ogólnie tam zaczęło to wyglądać naprawdę dobrze. Poza Diazem, jeśli Raków kupił 26-latka, to Oskara Repkę po świetnym sezonie i debiucie na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Trudno się przyczepić.

Poza tym w tym okienku przyszli: Jonatan Brunes, 24 lata i ogromny potencjał jakościowo-sprzedażowy (jeśli tylko poukłada w głowie pewne sprawy). Tomasz Pieńko - 21 lat, Karol Struski - 24, Lamine Diaby-Fadiga - 24, Apostolos Konstantopoulos - 22, Marko Bulat - 23, Peter Barath - 23. Wszyscy wymienieni grają regularnie. Raków - dość niespodziewanie dla tych, którzy pamiętają problemy z wypełnieniem limitu młodzieżowców - stał się klubem, który ma całą masę piłkarzy mogących w przyszłości przesuwać jego sufit.

Podobać się może też polityka Widzewa Łódź. Mając do dyspozycji miliony bogatego właściciela, zawsze jest pokusa, by rzucić się na tymczasowy sukces. Tymczasem tam po pierwsze głośno mówią, że harmonijny rozwój jest dużo ważniejszy. Widzew ma odzyskać swoje miejsce na szczycie, ale krok po kroku, bo to zapewni coś większego niż jeden sukces i później potrzebę budowania kolejnego od zera. Dlatego więcej niż o kupowaniu piłkarzy pod mistrzostwo już teraz, mówi się o powiększeniu pojemności stadionu, czy budowie akademii. Dziś z tej okazji zwołano nawet konferencję prasową, by ludzie wiedzieli, czym ma być nowy wielki Widzew. Transfery też oczywiście są. I też wpisują się w wizję klubu nie na tu i teraz, a takiego, który ma na siebie jakiś plan.

W tym okienku Widzew zapłacił za siedmiu piłkarzy. Pięciu z nich to zawodnicy U-23, szósty U-24. Dziś różnie można oceniać wyniki Widzewa, ale etap budowy tej drużyny jest wciąż wczesny. Natomiast wciąż łatwo sobie wyobrazić, że Mariusz Fornalczyk, mimo obecnej dyspozycji, pójdzie w górę, a mowa o piłkarzu 22-letnim. Stelios Andreou ma 23 lata, a to piłkarz o gigantycznym potencjale pod drogą sprzedaż w przyszłości. To samo Samuel Akere - 23 lata.

Dziś nie wiadomo, kogo Widzew wymyśli do linii ataku, bo tam wciąż brakuje zawodnika, ale jeśli oceniamy politykę transferową jako całość, to jest ona widoczna. I odpowiada przyszłościowemu spojrzeniu.

Trochę w mniejszym stopniu robi to Cracovia - to znaczy nie przychodzi aż tylu zawodników w takim wieku, ale tam też jest kilku ciekawych piłkarzy pod drogi, przyszły transfer. Na czele oczywiście z Ajdinem Hasiciem, który oby wrócił do dyspozycji po ciężkiej kontuzji. Korona Kielce nie sprowadziła nikogo powyżej 25. roku życia. Tego typu działań jest coraz więcej w Polsce, aczkolwiek wiadomo, że nie wszędzie i nie można tego krytykować. Trudno byłoby krytykować Bruk-Bet Termalikę Nieciecza, że sprowadza 30-latków, gdy celem jest po prostu utrzymanie. Nie chciałbym dziś oceniać polityki transferowej Pogoni Szczecin, bo tam jednak jest przedwstępny etap budowania klubu, w dodatku lekko awanturniczy. Nie do końca przekonuje polityka Motoru Lublin, bo tam brakuje przede wszystkim jakości u pozyskiwanych piłkarzy.

Można zakładać, że jeśli połowa naszej ligi będzie projektami tworzonymi według realizacji wieloletnich planów opartych w dużej mierze o skauting, dopływ młodych piłkarzy, czy to własny, czy z rynku, i sprzedawanie ich w odpowiednim momencie, stworzy się bardzo zdrowy model ligi. Bo my nigdy nie będziemy ligą docelową. Żaden polski klub nigdy nie stanie się dla piłkarza celem samym w sobie. Ale może stać się miejscem, w którym podbije swoją wartość i z obopólną korzyścią dojdzie do drogiego transferu na Zachód. I to jest coś, w co powinniśmy mierzyć.

Tyle się mówi o rankingu, ale sam ranking nas w takie realia nie przeniesie. Bazując tylko na rankingu, wreszcie dobijemy do sufitu. Wykorzystajmy go i finanse z niego płynące, na sprawy, które pozwolą pójść dalej.

