Polskie kluby się nie zatrzymują, po meczach takie wieści. Są kolejne punkty do rankingu UEFA

Bardzo dobrze swoje zmagania w kwalifikacjach do europejskich pucharów rozpoczęły polskie kluby, dzięki czemu zdobyły kilka punktów do rankingu UEFA. Zwycięstwa zanotowały aż trzy drużyny: Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Remis na trudnym terenie w Ostrawie dołożyła Legia Warszawa, co również przyczyniło się do kolejnych rankingowych punktów.