Rozgrywki tegorocznej edycji europejskich pucharów wchodzą w zaawansowany etap. Kibice z kraju nad Wisłą nie mogą narzekać, bowiem w fazie pucharowej Ligi Konferencji będziemy mogli podziwiać występy trzech rodzimych ekip - Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań oraz Rakowa Częstochowa. Jedynie Legia Warszawa pożegnała się z rozgrywkami na etapie rywalizacji ligowej.

Tak duża liczba reprezentantów stanowi powód do uśmiechu z kilku powodów. Głównym z nich jest próba wywalczenia pewnej kwalifikacji do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów dla "biało-czerwonej" drużyny. Obecnie rodzime kluby nie są bowiem w stanie przejść kwalifikacji do fazy zasadniczej najważniejszego europejskiego trofeum.

Jest kilka dróg do uzyskania tego kluczowego celu. Oczy polskich kibiców ochoczo zwracały się ku rankingowi UEFA za sezon 2025/26, który gwarantuje dodatkowe miejsce w LM dla nacji, które zajmą w nim dwie czołowe najwyższe lokaty. W grudniu 2025 roku Polska zajmowała w ów zestawieniu 1. miejsce, wyprzedzając wszystkie europejskie potęgi. Niestety, od tego czasu sytuacja uległa diametralnej zmianie.

Polska strącona z piedestału. Tak wygląda najnowszy ranking UEFA

Punkty w wyżej przytoczonym rankingu przyznawane są na podstawie wyników poszczególnych zespołów w spotkaniach europejskich rozgrywek (w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji).

Rozwiń

Do pewnego czasu Polska radziła sobie w tym zestawieniu naprawdę dobrze. Niestety, na niekorzyść "biało-czerwonych" ekip działał jeden, istotny fakt - czołowe nacje posiadają w europejskich rozgrywkach znacznie więcej zespołów, niż kraj nad Wisłą. W przypadku Anglii jest to aż 9 ekip, Hiszpanie posiadają 8 swoich reprezentantów, natomiast Niemcy, Francja i Włochy mogą pochwalić się 7 drużynami w tegorocznej edycji europejskich rozgrywek. Co więcej, żadna z przytoczonych nacji nie straciła dotychczas ani jednego przedstawiciela. Z tego też powodu generują one dużo więcej punktów w opisywanym rankingu.

Do niedawna Polska znajdowała się w ów zestawieniu na 2. pozycji, która wciąż gwarantowała dodatkowego przedstawiciela w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. W najnowszej aktualizacji nasz kraj został jednak wyprzedzony przez Niemców, którzy po udanej serii rozgrywek zanotowali naprawdę spory zastrzyk punktowy. Wyraźnym powiększeniem swojego dorobku mogą się również pochwalić Hiszpanie, którzy są na bardzo dobrej drodze do przeskoczenia naszego kraju w przytoczonym rankingu.

Niestety, niewiele wskazuje na to, żeby sytuacja ta miała w niedalekiej przyszłości ulec zmianie. Znacznie większa liczba reprezentantów, w połączeniu z umiejscowieniem w bardziej prestiżowych rozgrywkach, premiuje naszych bezpośrednich konkurentów w walce o dodatkowe miejsce w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Lech Poznań. Trener Niels Frederiksen, Daniel Hakans, Mikael Ishak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Afimico Pululu Michal Janek/REPORTER East News

Zawodnicy Rakowa Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Polskie kluby w Europie. Jak wyglądał rok 2025? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport