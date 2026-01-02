Polski trener pójdzie śladem Guardioli. W tle zapowiedź wyjazdu z kraju
Kolejne sukcesy w Europie sprawiły, że zawodnicy Jagiellonii Białystok budzą duże zainteresowanie wśród zagranicznych klubów. Nie inaczej sprawa wygląda z trenerem Adrianem Siemieńcem. Szkoleniowcem "Jagi" mają interesować się belgijskie kluby. Sam 33-latek ma wkrótce zrobić kolejny krok w swojej karierze. Gdy tak się stanie, będzie mógł stanąć w jednym szeregu z m.in. Pepem Guardiolą.
Wielu polskich trenerów skrycie marzy i marzyć będzie o takim rozpoczęciu kariery trenerskiej jaki zaliczył Adrian Siemieniec. Pracujący przez lata w sztabach szkoleniowych drużyn rozsianych po całym kraju szkoleniowiec nagle otrzymał szansę poprowadzenia klubu z Ekstraklasy. Gdy Jagiellonia Białystok zwalniała Macieja Stolarczyka, nieoczekiwanie sięgnęła po trenera trzecioligowych rezerw. Dla Siemieńca był to debiut w samodzielnej pracy z zespołem.
Początkową nieufność miejscowych kibiców Siemieniec bardzo szybko przykrył sukcesami. To właśnie ten trener dał Jagiellonii historyczny, pierwszy w historii tytuł mistrza Polski. Rok później był brązowy medal, który wielu odbierało w kategoriach pewnego rozczarowania. Takowym absolutnie nie można nazwać przygody w europejskich pucharach, którą "Jaga" zakończyła dopiero w ćwierćfinale Ligi Konferencji.
Trener Jagiellonii rozchwytywany w Europie. Pójdzie śladami legendy
Na półmetku trwającego sezonu kibice Jagiellonii nie mają również powodów do niezadowolenia. Ich drużyna znajduje się w czołówce Ekstraklasy z naprawdę minimalną stratą do prowadzącej Wisły Płock. Nieźle jest również w europejskich pucharach. Białostoczanie w 1/16 finału Ligi Konferencji zagrają z Fiorentiną lub Rijeką.
Czymś co może kibiców "Jagi" martwić to zapowiadające się osłabienia. Najprawdopodobniej kontraktu z klubem nie przedłuży Afimico Pululu, a coraz bliżej przejścia do FC Porto jest Oskar Pietuszewski.
Okazuje się, że coraz większym zainteresowaniem w Europie cieszy się sam trener Jagiellonii. Jak opisywał dziennikarz portalu "Meczyki.pl" Tomasz Włodarczyk Adrianem Siemieńcem mają interesować się kluby belgijskiej ekstraklasy, skuszone rezultatami osiąganymi przez Polaka szczególnie w Europie.
Sam trener zdaje się jeszcze mocniej inwestować w swoją przyszłość. Jak poinformował dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna" Paweł Gołaszewski Siemieniec ma wkrótce związać się umową z agencją menedżerską SEG, która od lat skupia trenerów znanych na całym świecie. Z tego grona wybija się rzecz jasna osoba Pepa Guardioli. Prócz legendarnego szkoleniowca SEG reprezentuje również interesy m.in. Robina van Persiego czy Erika ten Haga.
Piłkarze Jagiellonii do treningów wrócą 8 stycznia, a dwa dni później wyruszą na zgrupowanie do tureckiego Belek. Tam drużyna Siemieńca rozegra co najmniej cztery sparingi. Powrót na boiska Ekstraklasy nastąpi 31 stycznia, gdy "Jaga" zmierzy się z Widzewem Łódź.