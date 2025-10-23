Początek sezonu 2025/26 sprawił, że o pewnym 17-latku, z mikrym doświadczeniem w seniorskim futbolu, zaczęło być bardzo głośno. Oskar Pietuszewski, który od Adriana Siemieńca otrzymywał szansę na grę już w poprzedniej kampanii, stał się podstawowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Utalentowany skrzydłowy już pod koniec października ma w nogach 18 rozegranych spotkań - i to tylko w rozgrywkach klubowych.

Rozochocona nagłym objawieniem talentu na boiskach polskiej Ekstraklasy opinia publiczna z marszu zaczęła domagać się powołania Pietuszewskiego do seniorskiej kadry. Jan Urban z pewnością uważnie przyglądał się temu zawodnikowi, lecz póki co pomocnik Jagiellonii jest oddelegowany do "młodzieżówki" zarządzanej przez Jerzego Brzęczka.

Na zapleczu dorosłej reprezentacji Pietuszewski robi furorę, chyba nawet większą niż w Ekstraklasie. Debiut z Macedonią Północną okrasił golem, a łącznie po czterech występach w eliminacjach do młodzieżowego Euro ma na koncie cztery bramki, a także dwie asysty.

Wyczyny Pietuszewskiego dostrzegła również publika międzynarodowa. Portal Transfermarkt wycenił go na kwotę ośmiu milionów euro, a co rusz pojawiają się pogłoski o zainteresowaniu Polakiem wielu zagranicznych klubów. Nastroje mocno ostudził agent zawodnika Mariusz Piekarski.

- Nie chciałbym rozmawiać o kwotach, bo trzeba podejść do tego dwutorowo. Po pierwsze trzeba pomyśleć, czy bijemy rekord i łechtamy wszystkim ego, czy zajmujemy się karierą Oskara. (...) Raczej jestem za opcją, żeby wybrać mądrze. Wiadomo, że rekordową kwotę zapłacą na pewno kluby angielskie, lecz w takim przypadku od razu zaczynamy od wypożyczeń, więc nie wiem, czy to jest dobra droga. Poczekajmy do końca sezonu - stwierdził Piekarski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem".

Na łamach tego portalu ciekawą informację na temat Pietuszewskiego zdradził Piotr Wołosik. W jego opinii niewiele zabrakło, by do współpracy pomocnika Jagiellonii z Piekarskim nigdy nie doszło. Wołosik relacjonuje, że w pewnym momencie osobą objawienia Ekstraklasy zainteresował się Tomasz Zawiślak, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Roberta Lewandowskiego.

Dowiedziałem się, że zainteresowanie było też z otoczenia Roberta Lewandowskiego. Tomasz Zawiślak kontaktował się z mamą Oskara, czy z samym Oskarem, i chcieli go reprezentować już stricte sportowo. Ale potoczyło się to inaczej, Oskar jest związany z Mariuszem Piekarskim

Obóz Lewandowskiego miał nie być jedynym, który chciał zawiązać współpracę z Pietuszewskim. W tym wypadku nie chodzi jednak o kwestie stricte sportowe. Według informacji Wołosika bezpośrednio do otoczenia 17-latka zgłosiła się jedna z tureckich agencji marketingowych zainteresowanych prowadzeniem interesów polskiego piłkarza.

Oskara Pietuszewskiego kibice będą mieli okazję oglądać już w czwartek. O godzinie 18:45 Jagiellonia Białystok w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji zmierzy się z francuskim RC Strasbourg. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

