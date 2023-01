Polski piłkarz nie poleciał na zimowy obóz. Zaskakujący powód

Drużyna Śląska Wrocław przebywa od wczoraj na blisko dwutygodniowym zgrupowaniu w tureckim Belek. Na liście 27 zawodników WKS próżno szukać 16-letniego pomocnika Karola Borysa . Powód nieobecności młodzieżowego reprezentanta Polski jest prozaiczny - otóż w przeddzień wyjazdu piłkarz odkrył, że nie ma...ważnego paszportu. Najwyraźniej zawodnik nie ma również dowodu osobistego, bo z takim dokumentem mogą wjechać do Turcji obywatele krajów Unii Europejskiej. Z Dolnego Śląska płyną informacje, że być może uda się Borysowi wyrobić paszport w trybie nadzwyczajnym. Normalny tryb trwa około 2-3 tygodni przy pomyślnym nastawieniu urzędników.

Przypadek Borysa nie jest niczym nowym. Od kiedy polskie kluby zaczęły jeździć na zimowe zgrupowania do Turcji co roku zdarzają się przypadki zapominalskich. Kilkanaście lat temu paszportu nie miał młody wówczas Adam Duda z Lechii Gdańsk, ale udało mu się dolecieć na obóz. Miejmy nadzieję, że z Karolem Borysem będzie podobnie - to spory talent, który zadebiutował w Ekstraklasie w maju 2022 r., jeszcze przed ukończeniem 16 roku życia. W ciepłych słowach mówił o nim Sławomir Czarniecki, specjalista od piłki młodzieżowej, koordynator akademii Bayeru Leverkusen i członek rady nadzorczej Lechii Gdańsk.