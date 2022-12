Pieniądze i transfery lubią ciszę, ale w ostatnich dniach zaczęły napływać informacje z dzielnicy Letnica, gdzie zlokalizowany jest stadion Polsat Plus Arena w Gdańsku. Najpierw nieoficjalnie mówiono o potencjalnym powrocie do Lechii bułgarskiego pomocnika Symeona Sławczewa. Ten ruch pozostaje na razie w strefie spekulacji, za to jak najbardziej oficjalna jest informacja o testach medycznych, które czekają w Gdańsku obrońcę Pogoni Szczecin, Jakuba Bartkowskiego.