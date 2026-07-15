Wojna na Ukrainie trwa nieprzerwanie od 2022 roku. Mimo toczących się działań zbrojnych, tamtejsze kluby sportowe powróciły do względnej normalności. Toczą one zarówno krajowe, jak i międzynarodowe zmagania.

Warunki panujące za naszą wschodnią granicą generują jednak poważne obawy o bezpieczeństwo. Z tego też powodu ukraińskie ekipy, biorące udział w europejskich rozgrywkach, zmuszone są do rozgrywania domowych spotkań na obcym terenie. Drużyny te nieustannie poszukują zespołów, które udzielą im pozwolenia na tymczasowy wynajem swoich obiektów.

Taką sytuację mogliśmy obserwować w sezonie 2025/2026. Wówczas Szachtar Donieck, uczestniczący w rozgrywkach Ligi Konferencji, korzystał z gościnności Wisły Kraków. Właściciel ukraińskiej ekipy, Rinat Achmetow, w bardzo dosadnych słowach wyrażał wówczas ogromną wdzięczność za okazane wsparcie.

Wicemistrz Ukrainy zagra w Polsce. Ekstraklasowicz oficjalnie ogłasza

Dzięki zajęciu 2. miejsca w rozgrywkach ukraińskiej Premier League, ekipa ŁNZ Czerkasy zapewniła sobie prawo do gry w kwalifikacjach do zbliżającej się edycji Ligi Konferencji. Swoje zmagania ekipa ta rozpocznie od II rundy kwalifikacyjnej, gdzie zmierzy się z belgijską drużyną KAA Gent. Natura eliminacji zmusza ukraińską drużynę do rozegrania "domowego" spotkania.

15 lipca dowiedzieliśmy się, jaki klub zgodził się użyczyć swojego obiektu piłkarzom drużyny ŁNZ Czerkasy. Zagrają oni na ORLEN Stadionie im. Kazimierza Górskiego, a więc obiekcie, który na co dzień stanowi arenę zmagań Wisły Płock.

Rozwiń

- W czwartek 23 lipca o godz. 20:30 ORLEN Stadion im. Kazimierza Górskiego stanie się areną rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji UEFA. Domowy mecz z KAA Gent w Płocku rozegra wicemistrz Ukrainy ŁNZ Czerkasy. Będzie to drugie międzynarodowe wydarzenie organizowane na naszym obiekcie od czasu jego otwarcia. 8 września 2023 roku prowadzona przez selekcjonera Michała Probierza reprezentacja Polski U-21 pokonała przed płocką publicznością młodzieżową kadrę Kosowa 3:0 - piszą przedstawiciele polskiego klubu.

Piłkarze drużyny ŁNZ Czerkasy UKRINFORM Newspix.pl

Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku fot. GRZEGORZ RADTKE / 058sport.pl Newspix.pl





Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w świecie futbolu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport