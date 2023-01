Jagiellonia Białystok miała nieudaną rundę jesienną w Ekstraklasie. 13. miejsce w tabeli i zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową to znacznie poniżej ambicji i oczekiwań na Podlasiu. Drużynę zwykło się budować od tyłu i po ruchach kadrowych widać, że za to zabrali się w Białymstoku. Kontrakt z "Jagą" rozwiązał kontuzjowany od wielu miesięcy Chorwat Ivan Runje .

Bogdan Tiru odejdzie z Jagiellonii do CFR Cluj

Dalszym oddechem dla klubowego budżetu będzie odejście rumuńskiego obrońcy, Bogdana Tiru . Dwukrotny reprezentant swojego kraju wyjechał już do Hiszpanii, gdzie na zgrupowaniu przebywa mistrz Rumunii, CFR Cluj - na specjalistycznym portalu transfermarkt, Tiru widnieje już jako zawodnik drużyny trenera Dana Petrescu .

- Chcę go w swojej drużynie - powiedział szkoleniowiec na antenie rumuńskiej telewizji Digi Sport. Petrescu był przed laty doskonałym piłkarzem, grał m.in. dla Steauy Bukareszt , Genoi , Sheffield Wednesday , Southampton i Chelsea . Po zakończeniu kariery Petrescu został znanym trenerem, chociaż akurat pobytu w Wiśle Kraków żadna ze stron nie wspomina dobrze.

Kwota transferu Tiru do Cluj ma wynieść około 250 tysięcy euro - do kasy Jagiellonii wpłynie ponad milion złotych. To spora strata finansowa, bo trzy lata temu Rumun przychodził za 600 tysięcy euro. Po odejściu Runje i Tiru, Jagiellończycy będą szukali zastępstwa na środek obrony. Jakiś czas temu mówiono o możliwości przyjścia francuskiego stopera, Leandro Morante, który obecnie gra w trzeciej lidze w swoim kraju.