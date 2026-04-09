Polski klub nad przepaścią, nagle taki komunikat FIFA. To już oficjalne

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół Radomiaka Radom. Zespół spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań i jest jednym z kandydatów do spadku z PKO BP Ekstraklasy. W końcu w ostatnich pięciu meczach ekipa z Mazowsza zaliczyła zaledwie jedną wygraną (5 marca z Arką Gdynia 3:1). Do tego doszły dwie porażki i dwa remisy.

W ten sposób zespół ma na swoim koncie po 27 kolejkach rozgrywek 34 punkty i zaledwie jedno "oczko" przewagi nad strefą spadkową. Na takie wyniki z pewnością wpływ ma niedawne zamieszanie wokół stanowiska trenera. W końcu z hukiem współprace zakończono z Goncalo Feio.

Nie najlepiej spisał się na ławce trenerskiej jego następca - Kiko Ramirez. Ten został jednak zwolniony po zaledwie dwóch meczach, co nie poprawiło sytuacji klubu. W jego miejsce zatrudniony został Bruno Baltazar, który prowadził Radomiaka w 2024 roku. W swoim drugim debiucie zremisował z Motorem Lublin (1:1).

Jak się okazuje, to nie koniec problemów klubu. W środę oficjalny komunikat w sprawie Radomiaka wydała FIFA.

Radomiak z zakazem transferowym. I to nie na jedno okienko

Jak się okazuje, w środę zespół otrzymał zakaz transferowy na najbliższe trzy okienka transferowe, czyli do aż 2027 roku. Żaden z przedstawicieli klubu nie zabrał do tej pory głosu w tej kwestii, jednakże można się spodziewać, że ten ma zwyczajnie zaległości względem zawodników, bądź innych klubów.

Wydaje się, że kara może zostać zniesiona po tym, jak zaległości zostaną uregulowane. Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy FIFA ukarała Radomiaka takim zakazem. Podobne wydarzenia miały miejsce chociażby we wcześniejszej fazie tego sezonu.

Najbliższy mecz Radomiak Radom rozegra w sobotę 11 kwietnia. Będzie to spotkanie z Zagłębiem Lubin w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30.

Bruno Baltazar w Radomiaku AFP AFP

Goncalo Feio, były trener Radomiaka Foto Olimpik AFP

