GKS Katowice do PKO BP Ekstraklasy wrócił po 19 latach, co było niemałą niespodzianką. Wszystko za sprawą kapitalnej końcówki poprzedniego sezonu katowiczan. Piłkarze "Gieksy" nie przegrali w ostatnich siedmiu kolejkach I ligi, wygrali aż pięć spotkań i rzutem na taśmę wyprzedzili Arkę Gdynia w bezpośredniej walce o awans. "Na dzień dobry" z Ekstraklasą GKS przegrał jednak przed własną publicznością z Radomiakiem Radom 1:2. Beniaminek pracuje jeszcze nad wzmocnieniami, by powalczyć przynajmniej o utrzymanie i niewykluczone, iż do drużyny dołączy wychowanek PSG.

