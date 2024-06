Polski futbol żegna Oresta Lenczyka. "Wybitny trener"

Wisła, Śląsk i inni żegnają Oresta Lenczyka. "Wrocław nie zapomni"

Swój ostatni mistrzowski tytuł Lenczyk wygrał w 2012 roku. To wówczas poprowadził do tytułu Śląsk Wrocław - było to zaledwie drugie (i do dziś ostatnie) mistrzostwo "Wojskowych". Do tego sięgnął z nimi po krajowy superpuchar.