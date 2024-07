Polski bramkarz dokonał niebywałego wyczynu. Teraz witają go w Ekstraklasie

Tym samym potwierdziły się wcześniejsze spekulacje o powrocie Strączka do ojczyzny. Ma to bezpośredni związek z fatalną sytuacją, w jakiej znalazł się dotychczasowy pracodawca Polaka - Girondins Bordeaux. Klub został właśnie karnie zdegradowana do National 1, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy.

Reklama