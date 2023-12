Polska gwiazda wróci do Ekstraklasy? Trzy kluby zainteresowane

Śląsk Wrocław robi wiele, by wykorzystać świetną pozycję po rundzie jesiennej. Lider Ekstraklasy zapowiada zimą co najmniej cztery transfery. Wśród nich potrzebuje środkowego pomocnika. Bardzo poważnym kandydatem ma być Mateusz Kowalczyk, który przed sezonem trafił z ŁKS do Broendby Kopenhaga, ale właściwie tam nie gra i mógłby zostać wypożyczony.