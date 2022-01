Podczas obozu sędziowie będą odbywać wspólne treningi i szkolenia. Jednym z ważniejszych elementów ma być specjalny kurs FIFA, który poprowadzą zaproszeni goście. Dodatkowo nasi arbitrzy przejdą przez egzaminy zarówno teoretyczne, jak i sprawnościowe, a do tego będą prowadzić mecze sparingowe. W niedalekim Belek zlokalizowanych będzie kilka drużyn PKO Ekstraklasy, więc być może to właśnie im będą sędziowali mecze.

Na obóz szkoleniowy do Turcji pojedzie około 60 sędziów i asystentów z Ekstraklasy oraz I ligi. Do tego nie zabraknie przełożonych i szkoleniowców, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem obozu. W przeszłości polscy sędziowie jeździli na zgrupowania do Turcji, jednak w roku ubiegłym w związku z pandemią COVID-19 wyjazd się nie odbył.

Styczeń to dość aktywny czas szkoleń dla polskich sędziów. Szymon Marciniak i Tomasz Kwiatkowski od 17 do 21 stycznia będą przebywać na seminarium przygotowawczym do mistrzostw świata w Katarze. Czołówka sędziów FIFA zbierze się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Abu Zabi. Z kolei od 31 stycznia do 3 lutego pięciu sędziów pojedzie na kurs szkoleniowy UEFA. Wśród powołanych znajdują się Monika Mularczyk, Szymon Marciniak, Paweł Raczkowski, Bartosz Frankowski i Tomasz Kwiatkowski.

