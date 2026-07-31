Polscy bramkarze bohaterami w Płocku. Seria parad na ratunek kolegom

Wisła Płock miniony sezon PKO BP Ekstraklasy zakończyła bardzo komfortowym i spokojnym utrzymaniem. Zespół z Płocka uplasował się w samym środku tabeli, a dokładnie na ósmym miejscu. Dzięki temu drużyna prowadzona przez Adama Majewskiego ze spokojem mogła podchodzić do nowego sezonu.

Zapadła decyzja ws. Viniciusa. Real Madryt ma już dość

Ten ekipa z Płocka rozpoczęła z przytupem. W pierwszej kolejce czekał na nią jeden z najtrudniejszych meczów w kalendarzu - wyjazd do Częstochowy na rywalizację z Rakowem. Z tego wyzwania wybrnęli jednak w sposób wzorowy. Spotkanie z Rakowem zakończyło się bowiem wygraną gości 2:1.

Wisła Płock zremisowała z Widzewem. Działo się sporo

W drugiej kolejce zespół z Płocka gościł Widzew Łódź. Drużyna dowodzona przez Aleksandara Vukovicia w poprzednim sezonie drżała o utrzymanie. Tym razem chce osiągnąć ten cel ze spokojem. Widzew rozpoczął sezon od remisu na własnym boisku z Motorem Lublin.

Wobec tego oczywistym faworytem meczu otwarcia drugiej kolejki była drużyna Wisły Płock. Pierwsza połowa nie odzwierciedlała takich przewidywań, choćby w najmniejszym stopniu. Bez wątpienia drużyną lepszą była ekipa gości. To oni odpowiadali za większość akcentów ofensywnych.

Szokujący zwrot ws. Ukraińca, który zakpił z Polaków i Wołynia. Zapadł nowy wyrok

Ostatecznie w pierwszej części gry bohaterem gospodarzy był bramkarz - Rafał Leszczyński. Goście oddali bowiem aż 11 strzałów, stworzyli sobie pięć "dużych okazji". Żadna z nich nie zakończyła się jednak golem właśnie dzięki pracy Leszczyńskiego. Gospodarze też swoje zmarnowali, więc do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis.

Druga część gry rozpoczęła się od bardzo mocnego akcentu ze strony gospodarzy. Świetne podanie dostał wychodzący na czystą pozycję Hamulić. Stanął oko w oko z Drągowskim, a ten zatrzymał napastnika. Chwilę później ekwilibrystycznym strzałem przewrotką popisał się Kolvig, ale piłka nieznacznie minęła bramkę Wisły.

Ostatnim ofensywnym akcentem był potężny strzał z dystansu Rogelego. Piłka po jego kopnięciu zakończyła swój lot na poprzeczce, ale Bartłomiej Drągowski znalazł się w gigantycznych opałach. Ostatecznie nie musiał jednak interweniować i mecz zakończył się remisem 0:0.

Statystyki meczu Wisła Płock 0 - 0 Widzew Łódź Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 13 17 Strzały celne 1 3 Strzały niecelne 8 9 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 66 89

Aleksandar Vuković to były piłkarz i trener Legii. Teraz wraca do stolicy jako szkoleniowiec Widzewa Foto Olimpik AFP





Cameron Norrie - Bernard Tomic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport