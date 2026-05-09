Policja w akcji przed meczem Ekstraklasy. Pseudokibice planowali atak, jest nagranie

Polscy pseudokibice niestety wciąż dają o sobie znać. Kolejnym niebezpiecznym incydentem pachniało w sobotnie popołudnie, kiedy fani Pogoni zmierzali na wyjazdowy mecz z Jagiellonią Białystok. Już w województwie podlaskim zrobiło się gorąco za sprawą przedstawicieli innej ze zwaśnionych drużyn. W okolicy trasy przejazdu Szczecinian pojawiło się co najmniej kilkadziesiąt zamaskowanych osób. Do konfrontacji nie doszło tylko dzięki skutecznej interwencji policji.

Ta udostępniła film w mediach społecznościowych. "Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MOP Ostróżne, zamaskowana grupa kilkudziesięciu pseudokibiców próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji z jadącymi na mecz do Białegostoku kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w pobliże autobusu, który zatrzymał się na jezdni. Policjanci z białostockiego oddziału prewencji zabezpieczający przejazd nie dopuścili do konfrontacji" - czytamy we wpisie podlaskiej Policji w serwisie X.

Próbowali zaatakować kibiców Pogoni Szczecin. Szybka reakcja policji

Internauci w komentarzach są oburzeni. Nikt z nich nie chce oglądać tego typu scen przed spotkaniami piłkarskimi. Policja natomiast pozostawała czujna i nie bagatelizowała zagrożenia. "Podlascy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zabezpieczają mecz Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin. Mundurowi dbają o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, mieszkańców oraz porządek publiczny w rejonie stadionu i głównych ciągów komunikacyjnych miasta" - mogliśmy przeczytać później na tym samym koncie.

Rozwiń

Po ostatnim gwizdku nie pojawiły się już żadne niepokojące informacje, co oznacza, że Szczecinianie bezpiecznie wracają do domu. Są jednak w złych humorach, ponieważ ich ukochana drużyna przegrała 2:3 i wciąż zamieszana jest w walkę o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.

Policja PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Policja (zdj. ilustracyjne) AFP

Czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie? WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports