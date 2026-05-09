Policja w akcji przed meczem Ekstraklasy. Pseudokibice planowali atak, jest nagranie
Sobotnie spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin nie zawiodło postronnych kibiców. Wpadło aż pięć goli, ponadto gospodarze zwycięstwo wyrwali w doliczonym czasie gry. Emocje dla sympatyków zasiadających w sektorze gości rozpoczęły się już jednak przed pierwszym gwizdkiem. Okazuje się, że niewiele brakowało do tego, by zostali zaatakowani przez grupę zamaskowanych sprawców. Do potencjalnej bójki jednak nie doszło ze względu na interwencję policji.
Polscy pseudokibice niestety wciąż dają o sobie znać. Kolejnym niebezpiecznym incydentem pachniało w sobotnie popołudnie, kiedy fani Pogoni zmierzali na wyjazdowy mecz z Jagiellonią Białystok. Już w województwie podlaskim zrobiło się gorąco za sprawą przedstawicieli innej ze zwaśnionych drużyn. W okolicy trasy przejazdu Szczecinian pojawiło się co najmniej kilkadziesiąt zamaskowanych osób. Do konfrontacji nie doszło tylko dzięki skutecznej interwencji policji.
Ta udostępniła film w mediach społecznościowych. "Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MOP Ostróżne, zamaskowana grupa kilkudziesięciu pseudokibiców próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji z jadącymi na mecz do Białegostoku kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w pobliże autobusu, który zatrzymał się na jezdni. Policjanci z białostockiego oddziału prewencji zabezpieczający przejazd nie dopuścili do konfrontacji" - czytamy we wpisie podlaskiej Policji w serwisie X.
Próbowali zaatakować kibiców Pogoni Szczecin. Szybka reakcja policji
Internauci w komentarzach są oburzeni. Nikt z nich nie chce oglądać tego typu scen przed spotkaniami piłkarskimi. Policja natomiast pozostawała czujna i nie bagatelizowała zagrożenia. "Podlascy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zabezpieczają mecz Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin. Mundurowi dbają o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, mieszkańców oraz porządek publiczny w rejonie stadionu i głównych ciągów komunikacyjnych miasta" - mogliśmy przeczytać później na tym samym koncie.
Po ostatnim gwizdku nie pojawiły się już żadne niepokojące informacje, co oznacza, że Szczecinianie bezpiecznie wracają do domu. Są jednak w złych humorach, ponieważ ich ukochana drużyna przegrała 2:3 i wciąż zamieszana jest w walkę o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.