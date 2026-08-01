Pamiętamy, gdy w 2024 roku za trzy miliony euro Filip Marchwiński zamieniał Lecha Poznań na włoskie Lecce. Wówczas 22-letni zawodnik opuszczał polską Ekstraklasę jako jeden z najlepszych graczy i zapowiadało się, że z czasem może stawać się tylko lepszym graczem.

Niestety po transferze w nowych barwach zagrał jedynie trzy spotkania. Po tych meczach nie otrzymywał swoich szans. I co gorsza, w dość niespodziewanym momencie nabawił się możliwie jednego z najgorszych urazów, bowiem zerwał więzadło krzyżowe. Uraz ten wykluczył go do końca sezonu 2024/2025, a także z niemal połowy kolejnego.

Mimo powrotu do zdrowia na boisku nie pojawił się ani razu nie pojawił się na murawie. Po dwóch latach zdecydował się na powrót do Polski, a szansę chciała dać mu krakowska Cracovia. Gracz w aktualnej kampanii na boisku spędził 24 minuty podczas spotkania z Lechem Poznań (0:0 w 1. kolejce) i wydawało się, że będzie to dla niego pewnego rodzaju "nowy początek".

Niestety na kolejne będzie musiał poczekać.

Dramat Marchwińskiego. Media już ogłaszają. "Znów"

Jak ujawniły popularne Meczyki, Marchwiński drugi raz w karierze zerwał więzadło krzyżowe. Do dramatu piłkarza miało dojść w czwartek. To oznacza, że poza grą spędzi niemal cały sezon.

- Filip Marchwiński niestety znów doznał poważnej kontuzji. Nowy nabytek Cracovii zerwał więzadło krzyżowe - czytamy.

Cracovia najbliższy mecz PKO BP Ekstraklasy rozegra w poniedziałek 3 sierpnia. Będzie to spotkanie domowe z Pogonią Szczecin. Pierwszy gwizdek starcia zaplanowany jest na godz. 19:00.

Filip Marchwiński FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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