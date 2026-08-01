Polak wrócił do Ekstraklasy, teraz ogromny dramat. Media: Zerwał więzadła

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Po dwóch latach spędzonych we Włoszech Filip Marchwiński powrócił do Polski w ramach wypożyczenia do Cracovii. Na boiskach PKO BP Ekstraklasy zameldował się jedynie na 24 minuty. I niestety dla niego na kolejne będzie musiał poczekać. Według najnowszych doniesień medialnych 24-latek po raz drugi w karierze zerwał więzadło krzyżowe.

article cover
Filip Marchwiński (po lewej)PATRYK PINDRAL / 400MM.PL/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Pamiętamy, gdy w 2024 roku za trzy miliony euro Filip Marchwiński zamieniał Lecha Poznań na włoskie Lecce. Wówczas 22-letni zawodnik opuszczał polską Ekstraklasę jako jeden z najlepszych graczy i zapowiadało się, że z czasem może stawać się tylko lepszym graczem.

Niestety po transferze w nowych barwach zagrał jedynie trzy spotkania. Po tych meczach nie otrzymywał swoich szans. I co gorsza, w dość niespodziewanym momencie nabawił się możliwie jednego z najgorszych urazów, bowiem zerwał więzadło krzyżowe. Uraz ten wykluczył go do końca sezonu 2024/2025, a także z niemal połowy kolejnego.

Zobacz również:

Gianni Infantino
Mundial

Cały świat kpi z Infantino. Szef FIFA pod zmasowanym ostrzałem. "Żenujący"

Igor Szarek
Igor Szarek

Mimo powrotu do zdrowia na boisku nie pojawił się ani razu nie pojawił się na murawie. Po dwóch latach zdecydował się na powrót do Polski, a szansę chciała dać mu krakowska Cracovia. Gracz w aktualnej kampanii na boisku spędził 24 minuty podczas spotkania z Lechem Poznań (0:0 w 1. kolejce) i wydawało się, że będzie to dla niego pewnego rodzaju "nowy początek".

Niestety na kolejne będzie musiał poczekać.

Dramat Marchwińskiego. Media już ogłaszają. "Znów"

Jak ujawniły popularne Meczyki, Marchwiński drugi raz w karierze zerwał więzadło krzyżowe. Do dramatu piłkarza miało dojść w czwartek. To oznacza, że poza grą spędzi niemal cały sezon.

Zobacz również:

Karol Nawrocki nie ukrywa, że jest kibicem Lechii Gdańsk
I Liga

0:6 na inaugurację. Kibice nie wytrzymali w trakcie meczu. Cios w prezesa

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

- Filip Marchwiński niestety znów doznał poważnej kontuzji. Nowy nabytek Cracovii zerwał więzadło krzyżowe - czytamy.

Cracovia najbliższy mecz PKO BP Ekstraklasy rozegra w poniedziałek 3 sierpnia. Będzie to spotkanie domowe z Pogonią Szczecin. Pierwszy gwizdek starcia zaplanowany jest na godz. 19:00.

Zobacz również:

Gianni Infantino
Mundial

Cały świat kpi z Infantino. Szef FIFA pod zmasowanym ostrzałem. "Żenujący"

Igor Szarek
Igor Szarek
Piłkarz w białej koszulce i czerwonych spodenkach prowadzi piłkę po murawie stadionu podczas meczu, w tle widać drugiego zawodnika tej samej drużyny oraz bramkę.
Filip MarchwińskiFOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


Szymon Jakubiszak przed meczem ze Słowenią: Oni nie mają nic do stracenia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja