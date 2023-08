Polak w ogniu pytań. Poszło o putinowskiego oligarchę

Artur Płatek to znane nazwisko na niezbyt przecież szerokim piłkarskim rynku polskich dyrektorów sportowych. Działacz najdłużej pełnił tę funkcję w Górniku Zabrze, łącząc to jednocześnie z byciem skautem Borussii Dortmund. Po odejściu z Górnika Płatek pracował w Bruk-Bet Termalice Nieciecza, a ostatnio był rozpatrywany pod kątem Śląska Wrocław. Ten ostatni projekt upadł, dlatego były piłkarz m.in. Polonii Bytom skierował swe kroki za granicę, w dość nieoczekiwanym kierunku do Bułgarii - konkretnie do 10. drużyny tamtejszej ligi w sezonie 2022/23 - Botewa Płowdiw.