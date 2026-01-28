Polak spakował walizki i wyjechał ze Stanów. Teraz komunikat klubu, jest wielki powrót

Po wielu latach spędzonych w Pogoni Szczecin Sebastian Kowalczyk zdecydował się na zmianę. Po sezonie 2022/2023 w trakcie letniego okienka transferowego za ok. 500 tysięcy euro trafił do MLS, a dokładniej do Houston Dynamo. Tam od początku swojego pobytu pełnił funkcję podstawowego piłkarza i regularnie zbierał minuty na boisku.

Z czasem jednak jego pozycja w zespole nieco się zmieniła, a pod koniec umowy był on już rezerwowym. Finalnie wraz z rozpoczęciem 2026 roku 27-latek stał się wolnym graczem. W trakcie blisko trzech lat, jakie spędził w ekipie z Teksasu rozegrał 86 spotkań, a w nich strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty.

Po zakończeniu współpracy z amerykańskim klubem głośno wokół pomocnika zrobiło się w Polsce, bowiem jego usługami miało być zainteresowane m.in. KGHM Zagłębie Lubin. Do przełomu nastąpiło w środę 28 stycznia. W ten dzień wszystko oficjalnie ogłoszono.

Kowalczyk wraca do Polski, kontrakt już podpisany

Plotki te okazały się prawdziwe, a wychowanek Pogoni Szczecin podpisał z klubem z Lubina umowę do końca aktualnego sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok.

- Nowym piłkarzem KGHM Zagłębia Lubin został Sebastian Kowalczyk! Pomocnik związał się z naszym klubem umową do końca sezonu 2025/2026 z opcją przedłużenia o rok - czytamy.

Co ciekawe, kilka chwil później 5. drużyna tabeli PKO BP Ekstraklasy ogłosiła także pozyskanie nowego napastnika. Nim został Levente Szabo, czyli do niedawna piłkarz Eintrachtu Braunschweig. Najbliższe starcie podopieczni Leszka Ojrzyńskiego rozegrają już w piątek 30 stycznia. Ich przeciwnikiem będzie GKS Katowice. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 18:00.

Sebastian Kowalczyk AFP

Kibice Zagłębia Lubin Aleksander Bala East News

Zagłębie Lubin Lukasz Gdak East News