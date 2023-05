Polak podbił Antypody. Tylko Lewy jest lepszy?

Oskar Zawada skuteczny w A-League

Ostatecznie klub Wellington Phoenix awansował do play-off, w których musiał w pierwszej rundzie uznać wyższość faworyzowanego Adelaide United . Oskar Zawada ostatecznie zdobył 15 goli w sezonie, co dało mu trzecie miejsce w A-League na liście snajperów. Poza tym jego koledzy z zespołu wybrali go najlepszym zawodnikiem Wellington w sezonie 2022/23.

- Piętnaście goli w tej lidze uważam za duży wyczyn - tym bardziej, że wystąpiłem w 26 meczach i nie grałem w topowej drużynie. Był to też sezon bez kontuzji, co wcześniej mi się nie przytrafiło. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się także, żebym w prawie wszystkich spotkaniach grał po 90 minut. Można powiedzieć, że w wieku 27 lat rozegrałem pierwszy pełny sezon. Cieszę się, że wszystko dopisało i zrobiłem duży krok do przodu. Potrzebowałem takiego sezonu, w którym byłem zdrowy od początku do końca, żeby móc ocenić, na jakim poziomie jestem naprawdę.