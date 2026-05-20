Polak odrzucony przez Niemców, do akcji wkracza Widzew. Kwota zaskakuje

Jakub Rzeźnicki

Najbliższe letnie okienko transferowe zapowiada się szalenie ciekawie pod kątem kolejnych planów Widzewa. Jeśli drużyna z Łodzi utrzyma się w Ekstraklasie, zamierza postarać się o kolejne hitowe transfery. Jednym z nich ma być sprowadzenie następnego po Bartłomieju Drągowskim i Przemysławie Wiśniewskim reprezentanta Polski. Ten został skreślony w Niemczech, a potencjalna kwota transferu jest zaskakująca.

Kolejny reprezentant Polski może wkrótce trafić do Widzewa

Zimą Widzew sprowadził wielu nowych zawodników za olbrzymie pieniądze. Wśród nich znaleźli się dwaj zawodnicy mogący pochwalić się występami w reprezentacji Polski - Barttłomiej Drągowski i Przemysław Wiśniewski. Obaj z marszu stali się filarami drużyny, która spisuje się jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań. Dość powiedzieć, że przed ostatnią kolejką Ekstraklasy drży o utrzymanie.

Ekstraklasa. Widzew Łódź chce kolejnego reprezentanta Polski

Mimo że ekipa z Łodzi nie jest pewna utrzymania, snuje już mocarstwowe plany, obejmujące walkę o najwyższe lokaty w przyszłym sezonie. Do tego potrzebuje jednak w opinii zarządu wzmocnień. Lista życzeń Widzewa jest długa, a w ostatnim czasie znalazł się na niej kolejny, nieco "zapomniany" już reprezentant Polski - Dawid Kownacki

29-latek rozgrywa obecnie sezon na wypożyczeniu w Hercie, w której nie odnalazł się zbyt dobrze. W 24 spotkaniach strzelił on sześć goli, a ekipa z Berlina nie planuje skorzystać z możliwości wykupienia go z Werderu Brema za milion euro.

Także Werder skreślił już napastnika i chciałby latem się z nim rozstać. Właśnie to planuje wykorzystać Widzew. Niemcy zdecydowanie odrzucili Polaka, o czym świadczą ich oczekiwania finansowe. Według "Berliner Kuriera" gotowi byliby go sprzedać za nieco ponad 400 tysięcy euro. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 1,7 miliona.

Kownacki w Widzewie? Oto podstawowy warunek

Mateusz Borek już w kwietniu informował, że Widzew zagiął parol na Kownackiego i chciałby go sprowadzić. Zwłaszcza, że kompletnie nie sprawdził się kupiony za ok. 2 miliony euro z KRC Genk Andi Zeqiri.

Transfer zostałby jednak sfinalizowany, jeśli uprzednio Widzew zapewni sobie utrzymanie w Ekstraklasie. W ostatniej kolejce zmierzy się z Piastem Gliwice. Jeśli jednak Lechia Gdańsk nie wygra na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką, Łodzianie pozostaną w najwyższej klasie rozgrywkowej bez względu na wynik swojego meczu.

Dawid KownackiSebastian Kahnert DPA
Dawid KownackiANKE WAELISCHMILLERDPA
Mecz Korona Kielce - Widzew ŁódźPiotr PolakPAP


