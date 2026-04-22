Polak na celowniku giganta. Ogłaszają na okładce. Wielki transfer możliwy

Kacper Dąderewicz

Bardzo możliwe, że już niebawem grono Polaków w lidze portugalskiej się powiększy. Do Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego dołączyć może bowiem Marcel Reguła. Ale nie do tego samego klubu. Młodym napastnikiem zainteresowany jest wielki rywal FC Porto. - Piłka nożna w Polsce zyskuje coraz większe znaczenie, a Marcel Regula pojawia się teraz jako jedna z czołowych postaci na radarze klubu - podaje "A Bola".

Marcel Reguła, jeden z najbardziej obiecujących młodych napastników reprezentacji Polski
Marcel Reguła

Portugalia w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem dla polskich piłkarzy. Tamtejsze wielkie kluby z dużą chęcią sprowadzają naszych reprezentantów. Właśnie kolejny z nich znalazł się na radarze giganta.

Jako pierwszy tę informację podał Mateusz Borek. Jeden z szefów "Kanału Sportowego" zapowiedział, że w związku z tym są już zaplanowane konkretne ruchy.

- W ten weekend do Lizbony jedzie potężna delegacja z Lubina. Za chwilę Marcel Reguła, gwiazda Ekstraklasy i jeden z najciekawszych zawodników Ekstraklasy może trafić do Benfiki. Jest wielkie zainteresowanie. Być może to się na dniach będzie materializowało i będziemy mieli kolejnego piłkarza w wielkim kubie - podał Mateusz Borek.

Marcel Reguła na okładce "A Bola". Możliwy wielki transfer Polaka

Teraz portugalska "A Bola" nie próżnowała i umieściła Marcela Regułę na swojej najnowszej okładce.

- Benfica ma na celowniku Polaka! - podaje hucznie "A Bola".

Jak widać, temat odbił się dość szerokim echem w Portugalii. Tamtejsze media napisały również kilka słów na temat polskiego futbolu w nieco szerszym kontekście. Takie zdanie z naszej perspektywy wydaje się być bardzo pozytywną recenzją.

- Piłka nożna w Polsce zyskuje coraz większe znaczenie, a Marcel Regula pojawia się teraz jako jedna z czołowych postaci na radarze klubu z Lizbony - ocenia "A Bola".

Marcel Reguła to jedna z największych gwiazd reprezentacji Polski U21 Jerzego Brzęczka. Piłkarz zagrał w niej 7 spotkań i strzelił 2 gole. W naszym kraju wiele mówi się o tym, że aktualnie na horyzoncie nie istnieje ktoś taki jak następca Roberta Lewandowskiego, ale jeśli w kimkolwiek można widzieć przyszłość reprezentacji Polski na pozycji napastnika, to jst to właśnie Marcel Reguła.

19-latek aktualnie gra dla Zagłębia Lubin, a portal Transfermarkt wycenia go na 7 milionów euro.

Pomysłodawcą transferu Reguły miał być Bartosz Kubica - polski skaut ściśle współpracujący z Benfiką oraz Sportingiem.

