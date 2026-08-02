Pokonał własnego bramkarza. To był zwrotny moment. 4 gole w Katowicach

Oba zespoły miały pełne prawo, by przystępować do tego spotkania w dobrych nastrojach. Radomiak w pierwszej kolejce wygrał 2:1 z Wieczystą Kraków, a GKS Katowice choć przegrał 1:2 z innym zespołem ze stolicy Małopolski - Wisłą, potem doprowadził swoich kibiców do ekstazy, pieczętując w rewanżowym starciu z Żiliną awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Początek meczu był intensywny, choć nie porywał. Zarówno gospodarze, jak i goście potrzebowali nieco czasu, by się rozkręcić. Gdy już jednak piłkarzom z Katowic udało im się oddać strzał, od razu zrobiło się bardzo groźnie.

Doszło do tego w siódmej minucie, gdy Mateusz Wdowiak celnie dośrodkował piłkę na głowę Pau Resty i tylko świetnia interwencja Filipa Majchrowicza uratowała jego drużynę przed stratą gola. Sytuacja po części powtórzyła się kilka chwil później, gdy Wdowiak znów posłał centrę w "szesnastkę" rywali. Tym razem adresatem jego zagrania był Ilja Szkuryn, który przeniósł piłkę nad poprzeczką.

GKS Katowice nie poddawał się mimo tych niepowodzeń, czego efektem była okazja Emana Markovicia. Ten w przeciwieństwie do swoich kompanów próbował zaskoczyć Filipa Majchrowicza uderzeniem nogą. Efekt był jednak podobny, na co znów zapracował golkiper Radomiaka. Jego notę podniosła także interwencja po widowiskowym woleju Erika Jirki sprzed pola karnego.

Wobec niepowodzeń w próbie konstrukcji ataków z akcji, Radomiak szukał swojej szansy po stałym fragmencie gry, jakim był rzut rożny w 26. minucie. Luquinhas zdołał nawet oddać strzał, ale został zablokowany. Przyjezdni reklamowali jeszcze, że przy okazji doszło do zagrania piłki ręką przez jednego z obrońców, lecz sędzia Patryk Gryckiewicz ani myślał o tym, by odgwizdać rzut karny.

Ten drobny impuls wystarczył jednak, by wprowadzić nieco ożywienia w ofensywę drużyny z Radomia. Najpierw o kolejną próbę pokusił się Luquinhas, choć uderzył za wysoko, a po chwili w niezłej okazji odnalazł się Jan Grzesik, który dopadł do piłki zagranej w pole karne, stając oko w oko z Gabrielem Kobylakiem. Bramkarz GKS-u na swoje szczęście zachował czujność - wyszedł z bramki i skrócił kąt, co umożliwiło mu skuteczną obronę.

W 37. minucie nie był już w stanie nic zrobić, gdy Ibrahima Camara trafił do siatki, puentując udany okres gry Radomiaka. Wszystko rozpoczęło się od autu, z którego piłkę wrzucił w pole karne Jan Grzesik. Tam głową strącił ją Abdoul Tapsoba. Interwencję zdołał jeszcze podjąć Pau Resta, lecz była ona na tyle niefortunna, że zakończyła się "asystą" przy trafieniu Camary, który nie myśląc zbyt długo, uderzył z powietrza. W efekcie goście zeszli do szatni na przerwę przy skromnym prowadzeniu.

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Po zmianie stron 12 minut przyszło nam czekać na to, by piłka znów zatrzepotała w siatce. Skierował ją tam Jan Grzesik, który jednak nie pokazał choćby grama radości. Wszyscy wiedzieli bowiem, że wcześniej został złapany na spalonym, co ostatecznie potwierdził sędzia, lecz - zgodnie z ostatnimi normami - zrobił to dopiero po zakończeniu akcji.

Potem padły już dwie prawidłowo zdobyte bramki. Obie dla GKS-u i przy obu swój udział miał napastnik gospodarzy Abdoul Tapsoba. 24-letni napastnik najpierw sam pokonał w 58. minucie swojego bramkarza niefortunną interwencją, po której piłka odbiła się od jego boku, a potem w 66. minucie nie zdołał skutecznie wybić futbolówki głową, strącając ją tam, gdzie stał Ilja Szkuryn.

Trudno powiedzieć, by zawodnik gospodarzy otrzymał podanie jak na tacy. Musiał bowiem przepchnąć się między dwoma rywalami, ale zrobił to wręcz po profesorsku, zdobywając gola w nieco ekwilibrystyczny sposób.

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W końcowych 20 minutach podstawowego czasu gry nie oglądaliśmy już bramek, za to mnóstwo, bo aż siedem żółtych kartek, wynikających głównie z frustracji zawodników Radomiaka. Ci nie zdołali już zaskoczyć defensywy gospodarzy, ale już w trakcie doliczonych siedmiu minut sami ponownie skapitulowali. Triumf GKS-u Katowice golem na 3:1 przypieczętował Bartosz Nowak.

Statystyki meczu GKS Katowice 3 - 1 Radomiak Radom Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 25 10 Strzały celne 6 2 Strzały niecelne 10 6 Strzały zablokowane 9 2 Ataki 95 63





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