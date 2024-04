Sytuacja Ruchu Chorzów powoli staje się dramatyczna. Zmiana na ławce trenerskiej jak na razie nie dała oczekiwanego impulsu. "Niebiescy" zajmują przedostatnie miejsce i do bezpiecznej strefy tracą siedem punktów . W rundzie wiosennej wygrać udało się tylko z Piastem Gliwice, a to zbyt mało, żeby można było myśleć o utrzymaniu.

Defensywa Ruchu w rozsypce. Beniaminek obrał kurs na spadek

Kapitalnie rozpoczęło się dla Pogoni Szczecin spotkanie z Ruchem Chorzów. "Portowcy" już w 2. minucie objęli prowadzenie, choć to gracze gości ich wyręczyli. Szybka kontra, piłka trafiła na prawym skrzydle pod nogi Wahlqvista. Szwed próbował dogrywać ją w pole karne, ale tor lotu futbolówki przeciął Bartolewski. Zrobił to na tyle niefortunnie, że trafił do siatki.