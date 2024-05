Piorunujący początek Jagiellonii w meczu z Wartą. 26 minut i już było 3:0

W 26 minucie "Duma Podlasia" wyszła już na trzybramkowe prowadzenie. Gospodarze ponownie przeprowadzili akcję, po której ręce same składały się do oklasków. Rozpoczął ją szarżą środkiem Afimico Pulu, który zagrał w lewą część pola karnego do Kristoffera Hansena. Ten przerzucił piłkę na prawą stronę dokładnie w narożnik "piątki", a tam głową futbolówkę do Imaza zgrał Marczuk i Hiszpan uderzył przy słupku tak, że bramkarz Warty Poznań jedynie obserwował bezradnie, jak ta wpada do siatki.