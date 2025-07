Pogrom na start sezonu, a teraz imponujący transfer. Sięgają po ogromny talent

Pomimo zajęcia wysokiego szóstego miesiąca w poprzednim sezonie Ekstraklasy w Cracovii postanowiono dokonać daleko posuniętych zmian. Podziękowano za współpracę dotychczasowemu trenerowi Dawidowi Kroczkowi, a zespół opuścił jego najlepszy strzelec Benjamin Kallman. Widząc to, kibice mogli czuć lekkie zaniepokojenie.

Działacze Cracovii podjęli decyzję o zatrudnieniu w roli trenera Luki Elsnera . Trenera wciąż młodego, lecz już z dużym doświadczeniem zdobytych przez lata pracy w belgijskiej i francuskiej ekstraklasie. Najlepszego strzelca zastąpić ma Filip Stojilković , do klubu sprowadzono również m.in. Dominika Piłę i Mateusza Praszelika . Pierwszych dwóch wymienionych zawodników już na starcie sezonu pokazało się z kapitalnej strony.

Cracovia już na starcie sezonu miała przed sobą prawdziwy egzamin w postaci wyjazdu na teren mistrza Polski. Co prawda zaprzyjaźnionego, przynajmniej pod kątem czysto kibicowskim, lecz wciąż mistrza kraju. "Pasy" przy Bułgarskiej nie zamierzały jednak kalkulować i błyskawicznie wyszły na prowadzenie.

Cracovia już w piątek zagra mecz z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza , a całe starcie nieco prześmiewczo określa się mianem "meczu o mistrzostwo Polski", co oczywiście wynika ze świetnej postawy obu drużyn na starcie sezonu. Niewykluczone, że już w tym spotkaniu w koszulce Cracovii zadebiutuje jej nowy zawodnik.

Ostatnio młodzieżowy reprezentant Austrii był wypożyczany z Salzburga - najpierw do szwajcarskiego Grasshopper Zurych, a ostatnio do SC Rheindorf Altach . W barwach tego zespołu po raz pierwszy zagrał pełny sezon na poziomie austriackiej Bundesligi. W barwach zespołu, który niemal spadł z ligi, rozegrał 24 spotkania, zanotował dwa gole i jedną asystę.

Co ciekawe, Kameri do Cracovii trafia na zasadzie transferu definitywnego. Austriakowi za rok kończyła się umowa z Salzburgiem, co z pewnością pomogło w wynegocjowaniu korzystniejszej kwoty transferu.