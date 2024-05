Pogoń zawiodła kibiców, a tu takie wieści o Grosickim. "Dla mnie to najważniejsze"

Tytuł powędrował na Podlasie. Jagiellonia Białystok zdobyła swoje pierwsze mistrzostwo w historii. W ostatniej kolejce podopieczni Adriana Siemieńca pokonali Wartę Poznań 3:0, dzięki czemu na ich szyjach zawisły złote medale. Śląsk Wrocław , który do końca pozostawał w walce o mistrzostwo, także wygrał swój wieńczący rozgrywki mecz (2:1 z Rakowem Częstochowa ), ale to było za mało. WKS, aby sięgnąć po złote medale, musiał liczyć na wpadkę Jagiellonii. Ta była natomiast na finiszu bezbłędna.

Do ostatnich chwil trwała walka o utrzymanie w elicie. Co prawda Łódzki Klub Sportowy i Ruch Chorzów dość wcześnie straciły na to szansę, ale w grze byli zawodnicy Korony Kielce, Puszczy Niepołomice i Warty Poznań. Ostatecznie do Fortuna 1 Ligi spadli "Zieloni". Przegrali oni z Jagiellonią Białystok i nie dostali także pomocy ze strony Lecha Poznań. Gdyby "Kolejorz" - będący w przyjacielskich relacjach z Wartą - pokonał u siebie Koronę Kielce, to "Scyzoryki" opuściłyby szeregi Ekstraklasy. Stało się jednak inaczej i podopieczni Kamila Kuzery uciekli spod topora.