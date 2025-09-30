Pogoń zaprezentowała nowego trenera, jest oficjalny komunikat. Kibice tylko na to czekali

Końcówka poprzedniego sezonu była bardzo nieudana dla Pogoni Szczecin. "Portowcy" po raz kolejny nie zdobyli upragnionego trofeum, ulegając w finale Pucharu Polski 3:4 Legii Warszawa. Niepowodzeniem zakończyło się również starcie, którego stawką był awans do eliminacji Ligi Konferencji. W ostatniej kolejce Pogoń zaledwie zremisowała 1:1 z Jagiellonią Białystok i musiała obejść się smakiem.

Niepowodzenie z końcówki sezonu nie zachwiały posady Roberta Kolendowicza, który w trakcie poprzedniej kampanii zastąpił Jensa Gustafssona. Szwed przyjął wówczas lukratywną propozycję z saudyjskiego Al-Fateh. Pierwsze spotkania nowego sezonu okazały się gwoździem do trumny dla Kolendowicza. Jego posada była zagrożono w zasadzie już od pierwszej, wstydliwej porażki 1:5 z Radomiakiem Radom.

Kolendowicz został zwolniony z Pogoni po porażce 0:1 z Koroną Kielce. Stary nad drużyną tymczasowo objął Tomasz Grzegorczyk, lecz nikt nie ukrywał, że jest to zaledwie rozwiązanie tymczasowe. Władze Pogoni cały czas szukały nowego szkoleniowca, a tymczasem "Portowcy" przegrali dwa kolejne spotkania w Ekstraklasie - 3:4 z Lechią Gdańsk oraz 0:1 z Legią.

Koniec poszukiwań w Szczecinie. Oto nowy trener Pogoni

Pogoń szukała i w końcu znalazła. W mediach pojawiły się informację o zainteresowaniu m.in. osobą mistrza świata z 2006 roku Fabio Cannavaro. Kibice mogą jednak odetchnąć z ulgą. Oficjalne ogłoszenie nastąpiło we wtorkowe przedpołudnie, jeszcze przed konferencją prasową zaplanowaną przez klub na godzinę 14:00. Stery w Szczecinie objął Duńczyk Thomas Thomasberg, który związał się z Pogonią trzyletnim kontraktem. Jest to trener z dużym doświadczeniem w rodzimej lidze. Pochwalić się może również występami w europejskich pucharach.

Rozwiń

Thomasberg przez ostatnie dwa lata pracował w Midtjylland, który doprowadził do mistrzostwa Danii oraz fazy pucharowej Ligi Europy. W dwumeczu barażowym Duńczycy ulegli hiszpańskiemu Realowi Sociedad. Pozytywnie zakończyła się również misja wprowadzenia Midtjylland do tegorocznej fazy ligowej Ligi Europy. W niej już Thomasberg drużyny nie poprowadził - duński klub niespełna miesiąc temu ogłosił rozstanie z nowym szkoleniowcem Pogoni. Na jego usługi skusił się egipski Al-Ahly, lecz finalnie nic z tego nie wyszło.

Thomasberg okazję do debiutu w Pogoni będzie miał już w najbliższy weekend. Tuż przed przerwą na reprezentację Szczecinianie zmierzą się u siebie z Piastem Gliwice. Krótka przerwa ligowa może okazać się zbawienna dla Duńczyka. Ten dostanie szansę spokojnej pracy z nowym zespołem, a kibice jak i właściciel będą oczekiwali natychmiastowej poprawy. Trudno się dziwić, Pogoń po dziesięciu kolejkach zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli, a jej przewaga nad strefą spadkową to zaledwie dwa punkty.

