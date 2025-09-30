Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pogoń zaprezentowała nowego trenera, jest oficjalny komunikat. Kibice tylko na to czekali

Początek sezonu zdecydowanie nie układa się po myśli Pogoni Szczecin. Finalista poprzedniej edycji Pucharu Polski zdecydowanie zawodzi, za co posadą zapłacił dotychczasowy trener Robert Kolendowicz. Klub we wtorek oficjalnie ogłosił nazwisko jego następcy. Do Szczecina trafia szkoleniowiec ze sporym doświadczeniem w swojej ojczyźnie oraz udanymi występami w europejskich pucharach.

Pogoń Szczecin zatrudniła nowego trenera. Czy to odmieni sytuację drużyny w Ekstraklasie?
Pogoń Szczecin zatrudniła nowego trenera. Czy to odmieni sytuację drużyny w Ekstraklasie?MARCIN JASINSKI/ARENA AKCJINewspix.pl

Końcówka poprzedniego sezonu była bardzo nieudana dla Pogoni Szczecin. "Portowcy" po raz kolejny nie zdobyli upragnionego trofeum, ulegając w finale Pucharu Polski 3:4 Legii Warszawa. Niepowodzeniem zakończyło się również starcie, którego stawką był awans do eliminacji Ligi Konferencji. W ostatniej kolejce Pogoń zaledwie zremisowała 1:1 z Jagiellonią Białystok i musiała obejść się smakiem.

Niepowodzenie z końcówki sezonu nie zachwiały posady Roberta Kolendowicza, który w trakcie poprzedniej kampanii zastąpił Jensa Gustafssona. Szwed przyjął wówczas lukratywną propozycję z saudyjskiego Al-Fateh. Pierwsze spotkania nowego sezonu okazały się gwoździem do trumny dla Kolendowicza. Jego posada była zagrożono w zasadzie już od pierwszej, wstydliwej porażki 1:5 z Radomiakiem Radom.

Kolendowicz został zwolniony z Pogoni po porażce 0:1 z Koroną Kielce. Stary nad drużyną tymczasowo objął Tomasz Grzegorczyk, lecz nikt nie ukrywał, że jest to zaledwie rozwiązanie tymczasowe. Władze Pogoni cały czas szukały nowego szkoleniowca, a tymczasem "Portowcy" przegrali dwa kolejne spotkania w Ekstraklasie - 3:4 z Lechią Gdańsk oraz 0:1 z Legią.

    Koniec poszukiwań w Szczecinie. Oto nowy trener Pogoni

    Pogoń szukała i w końcu znalazła. W mediach pojawiły się informację o zainteresowaniu m.in. osobą mistrza świata z 2006 roku Fabio Cannavaro. Kibice mogą jednak odetchnąć z ulgą. Oficjalne ogłoszenie nastąpiło we wtorkowe przedpołudnie, jeszcze przed konferencją prasową zaplanowaną przez klub na godzinę 14:00. Stery w Szczecinie objął Duńczyk Thomas Thomasberg, który związał się z Pogonią trzyletnim kontraktem. Jest to trener z dużym doświadczeniem w rodzimej lidze. Pochwalić się może również występami w europejskich pucharach.

    Thomasberg przez ostatnie dwa lata pracował w Midtjylland, który doprowadził do mistrzostwa Danii oraz fazy pucharowej Ligi Europy. W dwumeczu barażowym Duńczycy ulegli hiszpańskiemu Realowi Sociedad. Pozytywnie zakończyła się również misja wprowadzenia Midtjylland do tegorocznej fazy ligowej Ligi Europy. W niej już Thomasberg drużyny nie poprowadził - duński klub niespełna miesiąc temu ogłosił rozstanie z nowym szkoleniowcem Pogoni. Na jego usługi skusił się egipski Al-Ahly, lecz finalnie nic z tego nie wyszło.

    Thomasberg okazję do debiutu w Pogoni będzie miał już w najbliższy weekend. Tuż przed przerwą na reprezentację Szczecinianie zmierzą się u siebie z Piastem Gliwice. Krótka przerwa ligowa może okazać się zbawienna dla Duńczyka. Ten dostanie szansę spokojnej pracy z nowym zespołem, a kibice jak i właściciel będą oczekiwali natychmiastowej poprawy. Trudno się dziwić, Pogoń po dziesięciu kolejkach zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli, a jej przewaga nad strefą spadkową to zaledwie dwa punkty.

