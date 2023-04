Pogoń Szczecin straciła punkty. Remis w hicie Ekstraklasy

Spotkanie zapowiadało się więc bardzo interesująco. Od piątku więcej jednak od tego, co na boisku, dyskutowało się w Gliwicach o tym, co w gabinetach. Komisja Licencyjna nie przyznała bowiem klubowi licencji na grę w Ekstraklasie w kolejnym sezonie. Powodem jest niewywiązanie się ze zobowiązań finansowych wobec byłego trenera Waldemara Fornalika. Jak ustaliła Interia, chodzi o odszkodowanie za rozwiązanie umowy 1,5 roku przed jej wygaśnięciem. Do realizacji uzgodnień w umówionym terminie jednak nie doszło. - Dlatego trener poszukał nieco innej drogi do zrealizowania obustronnych postanowień - słyszymy od osoby, która zna sprawę od podszewki. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.