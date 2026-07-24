Pogoń Szczecin - Legia Warszawa. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Pogoń Szczecin - Legia Warszawa w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 24 lipca o godzinie 20:30 na Stadionie im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa. Zmiany, transfery oraz forma w trakcie przygotowań

Pogoń Szczecin tego lata przeszła pewne zmiany kadrowe. Zespół opuścili m.in. Sam Greenwood, który za 2 mln 300 tys. euro przeszedł do Bristol City, Marian Huja, który odszedł za 250 tys. do CFR Cluj czy Leonardo Koutris, który za darmo został zawodnikiem NK Celje. Drużynę wzmocnili za to Attila Szalai (Hoffenheim), Jean-Pierre Nsame (Legia Warszawa) czy Nikolas Botis (Olympiakos Pireus). Wszyscy ci zawodnicy dołączyli za darmo. Najważniejszą zmianą była jednak zmiana trenera, ponieważ "Portowców" w nowym sezonie Ekstraklasy poprowadzi Hiszpan Oscar Garcia.

Pogoń w trakcie przygotowań do sezonu rozegrała pięć sparingów i tylko dwa z nich wygrała. Uległa 0:2 Zagłębiu Lubin, 0:4 Fenerbahce i 0:1 Sturmowi Graz. Za wyjątkiem "Miedziowych" były to drużyny z górnej półki, ale mimo to, te wyniki nie są najlepszym prognostykiem przed inauguracyjną kolejką.

Legia Warszawa latem przeszła ogromne zmiany. Do najgłośniejszych odejść należą sprzedaż Jana Leszczyńskiego za 3 mln euro do Borussii Moenchengladbach, a także odejścia Juergena Elitima (Bursaspor), Kacpra Urbańskiego (Górnik Zabrze), Artura Jędrzejczyka i Jeana Pierra-Nsame. Za to skład jak na razie zasili m.in. Ivan Brkić (Motor Lublin), Łukasz Zjawiński (Polonia Warszawa) czy Zoran Arsenić (Raków Częstochowa). Stołeczny klub na wzmocnienia nie wydał ani "złotówki", co z pewnością nie jest zbyt dobrą informacją dla kibiców, których cała nadzieja spoczywa w umiejętnościach trenerskich Marka Papszuna.

Legia w trakcie okresu przygotowawczego odbyła aż siedem sparingów. Wygrała pięć z nich, raz zremisowała i raz przegrała, co pewnie wlewa nadzieję w serca jej fanów.

Pogoń i Legia w zeszłym sezonie zagrały trzykrotnie. Dwa razy w lidze triumfowała Legia. Z kolei w 1/16 Pucharu Polski po dogrywce 2:1 zwyciężyła Pogoń Szczecin. Która z drużyn tym razem przechyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść?

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Pogoń Szczecin - Legia Warszawa w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 24 lipca o godzinie 20:30 na Stadionie im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Piłkarze Pogoni Szczecin Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News





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