Mecz Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na żywo na kanałach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Pogoń Szczecin ma za sobą bardzo dobry październik. "Portowcy" odnieśli w nim trzy zwycięstwa w pięciu meczach, nie doznając żadnej porażki. Najważniejszym oczywiście było te z Pucharu Polski, gdzie Kamil Grosicki i spółka zrewanżowali się Legii Warszawa za ubiegłoroczny finał, eliminując aktualnego zdobywcę trofeum już na poziomie 1/16 finału. Otwarcie listopada w wykonaniu piłkarzy Thomasa Thomasberga jednak się nie udało, ponieważ przegrali 0:2 z Wisłą Płock. Tak więc forma Pogoni wciąż nie jest ustabilizowana.

Swoje problemy ma także Jagiellonia Białystok. O ile do meczu i remisu z RC Strasbourg ten sezon dla zespołu Adriana Siemieńca przebiegał znakomicie, o tyle w ostatnich czterech spotkaniach można było zauważyć, że "Jaga" ma zadyszkę. Odniosła w nich tylko jedno zwycięstwo i to dość wymęczone z 3:2 Miedzią Legnica w Pucharze Polski, a poza tym zanotowała dwie porażki 1:2 w PKO BP Ekstraklasie, kolejno z Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa. Natomiast w miniony czwartek rzutem na taśmę wywalczyła remis w Lidze Konferencji.

Co ciekawe, trzy ostatnie mecze Pogoni z Jagiellonią nie znalazły zwycięzcy. Wszystkie kończyły się remisami. W zeszłym sezonie w obu spotkaniach było 1:1, natomiast w rundzie rewanżowej sezonu 2023/2024 2:2. Tak więc rywalizacja tych zespołów w ostatnim czasie jest bardzo wyrównana i też takiego przebiegu rywalizacji można spodziewać się dzisiaj.

