Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Gdzie oglądać? (transmisja)

Pogoń Szczecin do końca rozgrywek PKO Ekstraklasy jest w grze o wicemistrzostwo Polski. "Portowcy" muszą dzisiaj pokonać Bruk-Bet Termalikę Nieciecza i liczyć na porażkę Rakowa Częstochowa w starciu z Lechią Gdańsk. Pogoń przegrała u siebie z drużyną z Niecieczy tylko jedno spotkanie na pięć ostatnich w PKO Ekstraklasie, a w ubiegłym sezonie triumfowała 2-0. Transmisja meczu Pogoń - Bruk-Bet Termalica w telewizji na kanałach Canal+Sport i Canal+Sport 5 raz w Internecie na Canal+online.

PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. O której godzinie dzisiaj początek meczu?

Spotkanie Pogoń - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ramach 34. kolejki PKO Ekstraklasy zostanie rozegrane w sobotę 21 maja. O której godzinie początek? Mecz Pogoń - Nieciecza rozpocznie się o godzinie 17.30. W minionej serii gier Pogoń zremisowała bezbramkowo na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Bruk-Bet Termalica Nieciecza przegrała przed własną publicznością z Piastem Gliwice 0-1.

Pogoń - Termalica Nieciecza. Gdzie oglądać transmisję w tv?

Pogoń Szczecin uzbierała w tym sezonie 64 punkty i mają dwa "oczka" straty do drugiego w tabeli Rakowa. "Portowcy" wygrali w tym sezonie jedenaście z szesnastu meczów na własnym stadionie, a trzykrotnie schodzili z murawy pokonani. Bruk-Bet Termalica to po 33 kolejkach przedostatnia drużyna PKO Ekstraklasy i w przyszłym sezonie ekipa z Małopolski zagra w Fortuna 1. Lidze. Termalica uzbierała trzy "oczka" więcej od Górnika Łęczna oraz tyle samo punktów co Wisła Kraków, która również jeszcze przed ostatnią serią gier pożegnała się z PKO Ekstraklasą. Transmisja meczu Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w tv na kanałach Canal+Sport i Canal+Sport 5.

Pogoń - Nieciecza. Gdzie obejrzeć online live stream? (Transmisja)

Transmisja meczu Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza online live stream na Canal+online. Spotkanie Pogoń - Nieciecza można oglądać również na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja "na żywo" z pojedynku Pogoń - Termalica na sport.interia.pl. W pierwszej rundzie PKO Ekstraklasy Pogoń wygrała w Niecieczy 3-1.

Kiedy i o której godzinie początek meczu Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Sobota 21 maja, godzina 17.30. Transmisja TV Pogoń - Nieciecza: Canal+Sport i Canal+Sport 5. Gdzie obejrzeć online live stream z meczu Pogoń - Termalica? Canal+online. Tekstowa relacja "na żywo": sport.interia.pl.