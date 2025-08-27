Pogoń Szczecin nie ma za sobą łatwego początku nowego sezonu Ekstraklasy. Zaczęło się od wstydliwej porażki 1:5 z Radomiakiem Radom. Co prawda tydzień później przyszła rehabilitacja w postaci wygranej 4:1 nad Motorem Lublin, lecz problemy wciąż piętrzyły się nad "Portowcami". Po remisie 1:1 z beniaminkiem z Niecieczy oraz porażkach z Arką Gdynia i Górnikiem Zabrze czarne chmury zaczęły zbierać się nad trenerem Pogoni Robertem Kolendowiczem.

Szczególnie źle wyglądał domowy mecz z Górnikiem. Porażka 0:3 na swoim terenie stanowił bardzo dużą zadrę dla Szczecinian, którzy jeszcze kilka tygodni wcześniej grali w finale Pucharu Polski, a w Ekstraklasie dosłownie otarli się o podium.

W mediach pojawiały się kolejne doniesienia o zagrożonej pozycji trenera. Ostatni mecz z Widzewem Łódź przynajmniej na razie oddalił widmo zwolnienia. Co ciekawe, po wygranej 2:1 Pogoni z posadą pożegnał się trener rywali. Żeljko Sopicia zastąpił dotychczasowy asystent Patryk Czubak.

Od początku lata głośno o Pogoni Szczecin było nie tylko ze względu na poczynania piłkarzy. Szerokim echem odbijały się wieści wypuszczane przez osoby zarządzające klubem. Właściciel Pogoni Alex Haditaghi otwarcie potwierdzał zainteresowanie Axelem Witselem. Brązowy medalista mistrzostw świata oraz gracz m.in. Atletico Madryt miał być blisko sensacyjnego transferu do Ekstraklasy. Z tego ostatecznie nic nie wyszło, a Belg finalnie wzmocnił hiszpańską Gironę.

Czas mijał, a spektakularnego transferu wciąż nie było. Co prawda raczej pozytywnie można oceniać postawę nowych w klubie Paula Mukairu, Mariana Huji, Jose Pozo czy Musy Juwary, jednak to nie zaspokoiło wyostrzonych apetytów sympatyków Pogoni. Niewykluczone, że rozwiązaniem na wysokie oczekiwania będzie głośny transfer, który w środę finalnie został potwierdzony.

Pogoń z kapitalnym wzmocnieniem. Anglik ustanowił nowe rekordy

Trzyletnim kontraktem z Pogonią związał się Sam Greenwood. W umowie 23-letniego Anglika z nowym pracodawcą zawarto również opcję przedłużenia jej o kolejny rok. To daje "Portowcom" gwarancję zatrzymania potencjalnej gwiazdy na dłuższy czas.

Do Ekstraklasy trafia zawodnik, który pomimo stosunkowo młodego wieku, ma już spore doświadczenie na wysokim poziomie. W latach 2021-2023 jako zawodnik Leeds United zanotował 25 występów, jednego gola oraz cztery asysty na poziomie angielskiej Premier League.

Jeszcze lepiej jego liczby wyglądają na zapleczu jednej z najsilniejszych lig świata. Grenwood w Championship zanotował 76 występów, co zaowocowało dziesięcioma trafieniami oraz sześcioma asystami. Wypożyczony ostatnio z Leeds United do Preston w dwóch ostatnich sezonach popisał się godną podziwu regularnością. Reprezentując barwy wspomnianego Preston, a także Middlesbrough, notował po pięć trafień i trzy asysty.

Wczoraj zagrzmiało po informacji podanej przez Fabrizio Romano. Według znanego dziennikarza ten transfer kosztował Pogoń cztery miliony euro, co z miejsca oznaczałoby rekord transferowy naszej Ekstraklasy. Entuzjazm ostudził podczas jednego z programów "Meczyki.pl" Daniel Trzepacz. Związany z serwisem Pogonsportnet zdradził, że mowa o kwocie oscylującej wokół 1,8-2 milionów euro. To w dalszym ciągu jest rekord transferowy Pogoni.

Najbliższą okazją do debiutu dla Grenwooda będzie niedzielny mecz 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Pogoń na swoim boisku podejmie wicemistrza Polski Raków Częstochowa. Jeżeli jednak trener Kolendowicz nie postawi na Anglika w najbliższy weekend, to po przerwie na mecze reprezentacji debiut powinien wydarzyć się błyskawicznie.

