Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin: „Portowcy” grali w dziesiątkę

W 38. minucie przyjezdni mocno skomplikowali sobie sytuację. Fredrik Ulvestad został ukarany drugą w tym meczu żółtą kartką, a w konsekwencji - wyrzucony z boiska . Pogoń po raz pierwszy w tym sezonie musiała radzić sobie w niedowadze, i to całkiem długo, bo przez ponad 50 minut. Tymczasem Puszcza miała powody do zadowolenia - na przerwę schodziła przy wyniku 0:0 i miała w perspektywie całą drugą połowę graną w przewadze.

Ekstraklasa: Pogoń Szczecin wygrała w osłabieniu

Po zmianie stron na boisku zrobiło się ciekawiej. Najpierw swoją okazję strzelecką miał Efthymios Kouloris, a później do głosu doszła Puszcza. Piłkarze beniaminka chcieli wykorzystać gorszy fragment gry Pogoni i zepchnęli przyjezdnych do defensywy. Nie zdołali jednak skierować piłki do siatki i po kilku minutach "Portowcy" odzyskali rytm. W 61. minucie strzelecki impas przełamał Kamil Grosicki. Kapitan Pogoni wykorzystał fatalny błąd Łukasza Sołowieja i otworzył wynik.