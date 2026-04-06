Pogoń - Legia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Legia Warszawa zmierzy się z Pogonią Szczecin w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Warszawiacy będą mieli okazję by zmniejszyć dystans do "Portowców", a ci z kolei muszą nie przegrać, by nie uwikłać się w walkę o utrzymanie. O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Pogoń - Legia? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Wahan Biczahczjan z Legii prowadzi piłkę, ścigany przez Fredrika Ulvestada z Pogoni podczas meczu
Wahan Biczahczjan (Legia Warszawa) w starciu z Fredrikiem Ulvestadem (Pogoń Szczecin)Igor JakubowskiNewspix.pl

Mecz Pogoń Szczecin - Legia Warszawa w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport, oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa mozolnie wraca z dalekiej otchłani. "Wojskowi" w tym sezonie uwikłali się w walkę o utrzymanie, ale przyjście Marka Papszuna w przerwie zimowej poprawiło sytuację. Choć Legii wciąż brakuje regularnych zwycięstw, to pod wodzą nowego szkoleniowca w ośmiu spotkaniach wygrała dwa razy, zaliczyła pięć remisów i doznała jednej porażki. Było to w debiucie trenera Papszuna z Koroną Kielce. Od tamtego momentu stołeczni pozostają niepokonani.

W lepszej sytuacji jest Pogoń Szczecin, choć ma ledwie cztery "oczka" przewagi nad Legią. "Portowcy" we wrześniu zwolnili Roberta Kolendowicza, którego zastąpił Thomas Thomasberg. Pod wodzą Duńczyka w Ekstraklasie Pogoń zdobyła 24 punkty na 48 możliwych, a więc dokładnie połowę. To nie jest raczej wynik zadowalający charyzmatycznego Alexa Haditaghiego, a ewentualna porażka z Legią może sprawić, że Szczecinianie będą musieli bronić się przed spadkiem. Tego przed startem sezonu fani "Dumy Pomorza" raczej nie przewidywali w żadnym ze scenariuszy.

Pogoń i Legia zagrały ze sobą w tym sezonie dwukrotnie. Najpierw w ramach 10. kolejki Ekstraklasy. Wówczas Warszawiacy zwyciężyli 1:0 i było to ich ostatnie zwycięstwo przed serią bez wygranej, która trwała aż ponad cztery miesiące. Następnie do starcia tych drużyn doszło w 1/16 finału Pucharu Polski i wówczas w regulaminowym czasie gry padł remis 1:1, a po golu w dogrywce awans wywalczyli "Portowcy". Patrząc na wyniki tych spotkań oraz dyspozycję obu zespołów, najprawdopodobniej czeka nas kolejna wyrównana rywalizacja.

Wojciech Urbański i Mileta Rajović w barwach Legii Warszawy
Adrian Przyborek i kapitan Pogoni Szczecin Kamil Grosicki
