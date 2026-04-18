Pogoń - Lech. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Pogoń Szczecin - Lech Poznań w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć od 20:10 na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interia Sport.

Pogoń Szczecin - Lech Poznań. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Powoli w decydującą fazę wchodzi piłkarski sezon 2025/2026. Bardzo ciekawie zapowiadają się ostatnie kolejki w PKO BP Ekstraklasie. Wszystko ze względu na spory ścisk w tabeli. W końcu strefę spadkową i miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach dzieli zaledwie dziewięć "oczek".

Jednym z kluczowych spotkań zarówno w kontekście walki o utrzymanie, jak i o mistrzostwo będzie sobotnie starcie Pogoni Szczecin i Lecha Poznań. "Portowcy" w ostatnich pięciu spotkaniach wygrali zaledwie dwa razy, co znacznie skomplikowało ich sytuację. Z 37 punktami na koncie są na 12. miejscu w tabeli i mają tylko trzy punkty przewagi nad 16. Arką Gdynia.

Lech natomiast mimo dwóch remisów w swoich ostatnich spotkaniach utrzymał prowadzenie w ligowej tabeli i z dorobkiem 46 "oczek" jest na tę chwilę najbliżej wywalczenia mistrzostwa kraju. Ewentualna wygrana z ekipą Thomasa Thomasberga może być znaczącym krokiem w kierunku drugiego z rzędu tytułu

Piłkarze Pogoni Szczecin Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Celta Vigo - SC Freiburg. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport