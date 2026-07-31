Podwójny zwrot akcji w Lublinie. Nowy bohater Jagiellonii znów skradł show

Piłkarze Jagiellonii Białystok mogli mówić o naprawdę udanym rozpoczęciu sezonu 2026/2027. W 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy udało im się bowiem pokonać Koronę Kielce. Dzięki temu "Duma Podlasia" stała się jedną z siedmiu ekip, które rozpoczęły nowy sezon rodzimej ekstraklasy od zwycięstwa.

W nieco innej sytuacji na początku nowej kampanii znaleźli się natomiast zawodnicy Motoru Lublin. Ekipa ta podejmowała Widzew Łódź i po niezwykle emocjonującym widowisku doszło do podziału punktów. Żadna z wymienionych ekip nie zaliczyła więc wyraźnego falstartu.

Drużyny te spotkały się ze sobą 31 lipca na stadionie w Lublinie. To właśnie tam stoczyły pojedynek w ramach 2. kolejki sezonu PKO BP Ekstraklasy 2026/2027.

Nowy bohater Jagiellonii uciszył stadion. Godnie zastąpił Pululu

Już w 3. minucie Jagiellonia mogła zdobyć gola. "Centrostrzał" wylądował jednak na słupku bramki, bronionej przez Mihaia Pope. Ta akcja idealnie zobrazowała intencje gości, którzy od samego początku meczu próbowali przejąć wyraźną inicjatywę.

Gospodarze nie dawali się jednak zepchnąć do defensywy. W 17. minucie meczu mieli oni idealną okazję do zdobycia bramki. Uderzenie Karola Czubaka zostało wybronione przez Sławomira Abramowicza. W ekwilibrystyczny sposób próbował jeszcze dobijać Mbaye Ndiaye, jednak defensorzy byli w tej sytuacji na posterunku.

Dalsza część meczu przebiegała pod znakiem "taktycznych przepychanek". Obydwa zespoły szanowały piłkę, wyczekując na wyraźny błąd rywali. Impas przełamany został w 32. minucie. Wówczas zamieszanie w polu karnym rywali wykorzystał nadbiegający Nik Prelec. Nowy napastnik Jagiellonii posłał świetny strzał po ziemi. Pope próbował uratować sytuację, lecz futbolówka została posłana w zbyt precyzyjny sposób. Był to drugi gol w drugim ligowym spotkaniu Preleca. Dotychczas godnie zastępuje on poprzedniego napastnika "Dumy Podlasia" - Afimico Pululu.

Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy duże szanse na zdobycie gola miał Sergio Lozano. Tym razem golkiper gospodarzy stanął jednak na wysokości zadania. Dobitka Preleca powędrowała natomiast nad poprzeczką. Tym akcentem zakończyła się pierwsza część spotkania.

W drugiej połowie ponownie wróciliśmy do metodycznej gry, zwieńczonej sporadycznymi atakami na bramkę. Sytuacja zmieniła się nieco w 53. minucie. To właśnie wtedy Mbaye Ndiaye ponownie znalazł się w dogodnej sytuacji do zdobycia gola. Sławomir Abramowicz po raz kolejny popisał się jednak fenomenalną interwencją.

Gracze Motoru desperacko poszukiwali drogi do wyrównania stanu rywalizacji. Ta sztuka ostatecznie udała im się dopiero w 83. minucie. Świetne dośrodkowanie z lewej strony pola karnego wykorzystał Karol Czubak. Piłka po jego strzale zatrzepotała w siatce, bronionej przez golkipera białostockiej ekipy. Radość gospodarzy była ogromna, jednak nie trwała długo. Raptem dwie minuty później przepięknej urody trafieniem popisał się bowiem Sergio Lozano. Ten gol ostatecznie ustawił wynik spotkania w Lublinie.

Statystyki meczu Motor Lublin 1 - 2 Jagiellonia Białystok Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 20 13 Strzały celne 7 4 Strzały niecelne 8 4 Strzały zablokowane 5 5 Ataki 91 78

Kadr z meczu Jagiellonia - Motor KAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORT Newspix.pl

Kadr z meczu Jagiellonia - Motor Pawel Bejnarowicz Newspix.pl

Kadr z meczu Jagiellonia - Motor Pawel Bejnarowicz Newspix.pl





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