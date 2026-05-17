Podwójny zwrot akcji w Katowicach. Gol "stadiony świata". O srebrze zadecyduje ostatnia kolejka
Jagiellonia Białystok straciła w sobotni wieczór szansę na mistrzostwo Polski. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca są jednak ciągle w grze o srebrny medal, którego stawka w tym sezonie jest bardzo wysoka. W niedzielne popołudnie na drodze "Jagi" stanął GKS Katowice, który marzy o powrocie do europejskich pucharów. Ostatecznie obie ekipy podzieliły się punktami, a to sprawia, że ostatnia ligowa kolejka zapowiada się niezwykle emocjonująco.
Przed 33. kolejką PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok miała szansę na wywalczenie mistrzostwa Polski. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca musiał jednak liczyć na potknięcie Lecha Poznań w starciu z Radomiakiem. "Kolejorz" wygrał swoje spotkanie 3:1 i przypieczętował obronę tytułu. Tym samym "Jadze" została walka o wicemistrzostwo Polski, które od tego sezonu premiowane jest także grą w eliminacjach do Ligi Mistrzów.
Europejskie ambicje ma także GKS Katowice, który do rywala tracił przed tą kolejką cztery "oczka". - Wiemy, że sześć punktów załatwi nam wszystko - będziemy grać w pucharach. Zawodnicy na to pracowali, wielu z nich pucharowe mecze dotychczas mogło tylko oglądać. Dlatego nie ma mowy o zmęczeniu, wakacjach, itp. Na odpoczynek przyjdzie czas, teraz czeka nas ciężka robota. Mam nadzieję, że pokażemy na boisku błysk i będzie dużo wspanialej zabawy - mówił trener Rafał Górak na przedmeczowej konferencji.
GKS Katowice - Jagiellonia Białystok. Szybki cios gospodarzy
Gospodarze rozpoczęli spotkanie na dużej intensywności i to sprawiło, że już w 3. minucie wyszli na prowadzenie. Bartosz Nowak pewnym strzałem pokonał bramkarza gości.
Stracony gol podrażnił gości. W 20. minucie świetną okazję miał Jesus Imaz, ale trafił w poprzeczkę. W 31. minucie szczęście sprzyjało Jagiellonii. Bernardo Vital wyskoczył wysoko w powietrze po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i strzałem głową pokonał Rafała Strączka.
W drugiej połowie Jagiellonia chciała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Vital był faulowany w polu karnym, a jedenastkę na bramkę w 56. minucie zamienił Afimico Pululu.
Gospodarze nie mieli zamiaru łatwo się poddawać i z każdą kolejną minutą podkręcali tempo. W 78. minucie fantastycznym strzałem z dystansu popisał się Borja Galan. Piłka odbiła się od poprzeczki, słupka, a następnie wpadła do siatki. Tym samym na tablicy wyników zrobił się remis (2:2).
W końcówce spotkania goście mieli jeszcze kilka okazji, aby wyprowadzić decydujący cios. Piłka nie znalazła jednak drogi do siatki i obie ekipy musiały podzielić się punktami.
Remis w tym spotkaniu sprawił, że Jagiellonia spadła na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Białostocczanie mają dokładnie tyle samo punktów, co Górnik Zabrze. Jedno "oczko" mniej na swoim koncie wywalczył Raków Częstochowa. Katowiczanie także nie mogą być pewni piątego miejsca dającego grę w el. Ligi Konferencji. O tą lokatę bić się będą z Zagłębiem Lubin, które ma punkt mniej. To sprawia, że walka o ligowe srebro w ostatniej kolejce zapowiada się niezwykle emocjonująco.