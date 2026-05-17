Przed 33. kolejką PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok miała szansę na wywalczenie mistrzostwa Polski. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca musiał jednak liczyć na potknięcie Lecha Poznań w starciu z Radomiakiem. "Kolejorz" wygrał swoje spotkanie 3:1 i przypieczętował obronę tytułu. Tym samym "Jadze" została walka o wicemistrzostwo Polski, które od tego sezonu premiowane jest także grą w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Europejskie ambicje ma także GKS Katowice, który do rywala tracił przed tą kolejką cztery "oczka". - Wiemy, że sześć punktów załatwi nam wszystko - będziemy grać w pucharach. Zawodnicy na to pracowali, wielu z nich pucharowe mecze dotychczas mogło tylko oglądać. Dlatego nie ma mowy o zmęczeniu, wakacjach, itp. Na odpoczynek przyjdzie czas, teraz czeka nas ciężka robota. Mam nadzieję, że pokażemy na boisku błysk i będzie dużo wspanialej zabawy - mówił trener Rafał Górak na przedmeczowej konferencji.

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok. Szybki cios gospodarzy

Gospodarze rozpoczęli spotkanie na dużej intensywności i to sprawiło, że już w 3. minucie wyszli na prowadzenie. Bartosz Nowak pewnym strzałem pokonał bramkarza gości.

Stracony gol podrażnił gości. W 20. minucie świetną okazję miał Jesus Imaz, ale trafił w poprzeczkę. W 31. minucie szczęście sprzyjało Jagiellonii. Bernardo Vital wyskoczył wysoko w powietrze po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i strzałem głową pokonał Rafała Strączka.

W drugiej połowie Jagiellonia chciała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Vital był faulowany w polu karnym, a jedenastkę na bramkę w 56. minucie zamienił Afimico Pululu.

Gospodarze nie mieli zamiaru łatwo się poddawać i z każdą kolejną minutą podkręcali tempo. W 78. minucie fantastycznym strzałem z dystansu popisał się Borja Galan. Piłka odbiła się od poprzeczki, słupka, a następnie wpadła do siatki. Tym samym na tablicy wyników zrobił się remis (2:2).

W końcówce spotkania goście mieli jeszcze kilka okazji, aby wyprowadzić decydujący cios. Piłka nie znalazła jednak drogi do siatki i obie ekipy musiały podzielić się punktami.

Remis w tym spotkaniu sprawił, że Jagiellonia spadła na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Białostocczanie mają dokładnie tyle samo punktów, co Górnik Zabrze. Jedno "oczko" mniej na swoim koncie wywalczył Raków Częstochowa. Katowiczanie także nie mogą być pewni piątego miejsca dającego grę w el. Ligi Konferencji. O tą lokatę bić się będą z Zagłębiem Lubin, które ma punkt mniej. To sprawia, że walka o ligowe srebro w ostatniej kolejce zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Statystyki meczu GKS Katowice 2 - 2 Jagiellonia Białystok Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 11 22 Strzały celne 5 8 Strzały niecelne 4 5 Strzały zablokowane 2 9 Ataki 47 65

