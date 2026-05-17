Podwójny zwrot akcji w Katowicach. Gol "stadiony świata". O srebrze zadecyduje ostatnia kolejka

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Jagiellonia Białystok straciła w sobotni wieczór szansę na mistrzostwo Polski. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca są jednak ciągle w grze o srebrny medal, którego stawka w tym sezonie jest bardzo wysoka. W niedzielne popołudnie na drodze "Jagi" stanął GKS Katowice, który marzy o powrocie do europejskich pucharów. Ostatecznie obie ekipy podzieliły się punktami, a to sprawia, że ostatnia ligowa kolejka zapowiada się niezwykle emocjonująco.

article cover
Bernardo Vital miał duży wkład w grę Jagiellonii w KatowicachKAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORTNewspix.pl

Przed 33. kolejką PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok miała szansę na wywalczenie mistrzostwa Polski. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca musiał jednak liczyć na potknięcie Lecha Poznań w starciu z Radomiakiem. "Kolejorz" wygrał swoje spotkanie 3:1 i przypieczętował obronę tytułu. Tym samym "Jadze" została walka o wicemistrzostwo Polski, które od tego sezonu premiowane jest także grą w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Europejskie ambicje ma także GKS Katowice, który do rywala tracił przed tą kolejką cztery "oczka". - Wiemy, że sześć punktów załatwi nam wszystko - będziemy grać w pucharach. Zawodnicy na to pracowali, wielu z nich pucharowe mecze dotychczas mogło tylko oglądać. Dlatego nie ma mowy o zmęczeniu, wakacjach, itp. Na odpoczynek przyjdzie czas, teraz czeka nas ciężka robota. Mam nadzieję, że pokażemy na boisku błysk i będzie dużo wspanialej zabawy - mówił trener Rafał Górak na przedmeczowej konferencji.

Zobacz również:

Przy piłce Oskar Repka z Rakowa Częstochowa
Ekstraklasa

To była spora sensacja. Raków chciał rewanżu, trzy gole już do przerwy

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok. Szybki cios gospodarzy

Gospodarze rozpoczęli spotkanie na dużej intensywności i to sprawiło, że już w 3. minucie wyszli na prowadzenie. Bartosz Nowak pewnym strzałem pokonał bramkarza gości.

Stracony gol podrażnił gości. W 20. minucie świetną okazję miał Jesus Imaz, ale trafił w poprzeczkę. W 31. minucie szczęście sprzyjało Jagiellonii. Bernardo Vital wyskoczył wysoko w powietrze po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i strzałem głową pokonał Rafała Strączka.

W drugiej połowie Jagiellonia chciała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Vital był faulowany w polu karnym, a jedenastkę na bramkę w 56. minucie zamienił Afimico Pululu.

Gospodarze nie mieli zamiaru łatwo się poddawać i z każdą kolejną minutą podkręcali tempo. W 78. minucie fantastycznym strzałem z dystansu popisał się Borja Galan. Piłka odbiła się od poprzeczki, słupka, a następnie wpadła do siatki. Tym samym na tablicy wyników zrobił się remis (2:2).

W końcówce spotkania goście mieli jeszcze kilka okazji, aby wyprowadzić decydujący cios. Piłka nie znalazła jednak drogi do siatki i obie ekipy musiały podzielić się punktami.

Remis w tym spotkaniu sprawił, że Jagiellonia spadła na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Białostocczanie mają dokładnie tyle samo punktów, co Górnik Zabrze. Jedno "oczko" mniej na swoim koncie wywalczył Raków Częstochowa. Katowiczanie także nie mogą być pewni piątego miejsca dającego grę w el. Ligi Konferencji. O tą lokatę bić się będą z Zagłębiem Lubin, które ma punkt mniej. To sprawia, że walka o ligowe srebro w ostatniej kolejce zapowiada się niezwykle emocjonująco.

PKO Ekstraklasa
33. Kolejka
17.05.2026
14:45
Zakończony
Bartosz Nowak
3'
Borja Galan
78'
Bernardo Vital
31'
Afimico Pululu
56' (k.)
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

GKS Katowice
2 - 2
Jagiellonia Białystok
Posiadanie piłki
43%
57%
Strzały
11
22
Strzały celne
5
8
Strzały niecelne
4
5
Strzały zablokowane
2
9
Ataki
47
65

Zobacz również:

Piłkarze Lecha Poznań
Liga Mistrzów

Marzenie Lecha spełnione, LM nigdy nie była tak blisko. Kto rywalem Kolejorza?

Przemysław Langier
Przemysław Langier
Dwóch piłkarzy w żółto-czarnych koszulkach w euforii po zdobyciu gola, jeden z uniesioną ręką przykłada palec do ust, drugi biegnie z rozpostartymi ramionami.
GKS Katowice walczy o europejskie pucharyJarek PraszkiewiczPAP
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas dynamicznej akcji meczowej, jeden z zawodników w żółto-czarnym stroju unosi nogę przygotowując się do strzału lub podania, a drugi w fioletowym stroju wykonuje wślizg, próbując przejąć kontrolę nad piłką.
Duże emocje w meczu GKS Katowice - Jagiellonia BiałystokMichal Chwieduk/Arena Akcji/ArenaAkcjiNewspix.pl
Tomasz Fornal: Zawiercie wygrało zasłużeniePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja