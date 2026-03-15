Podolski znowu bije. 160 sekund i koniec. Cios pięścią przed kamerami [WIDEO]
Lukas Podolski wszedł na murawę dopiero w 90. minucie meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (3:1), ale i tak zdążył zostać antybohaterem wieczoru. Wytrwał na murawie ledwie 160 sekund. Zobaczył czerwoną kartkę po uderzeniu rywala pięścią w brzuch. Bez piłki, intencjonalnie. To najszybsze wykluczenie piłkarza w tym sezonie Ekstraklasy.
Wydawało się, że Lukas Podolski niczym już nie może zaskoczyć. Do jego agresywnej gry kibice zdążyli się przyzwyczaić. Niejednokrotnie atakował przeciwników z nadmierną siłą i nieczystymi intencjami.
Brutalnych fauli dopuszczał się nie tylko w meczach o ligową stawkę, ale również choćby w pokazowym turnieju halowym. Nigdy nie wykazał skruchy. Przekonywał, że "twarda gra" to element futbolu.
- To była walka boiskowa, ja chciałem go wyblokować. Rzeczywiście trafiłem go w twarz, ale nieumyślnie. Chwilę później uderzył mnie pięścią. Nie wiem, z jakiego powodu - mówił Ameyaw na antenie Canal+ Sport.
Na powtórkach widać, że zawodnik Rakowa faktycznie powoduje upadek Podolskiego. Zaraz potem wyciąga jednak w jego kierunku rękę. Wydaje się, że próbuje przeprosić. Nie jest agresywny.
Mistrz świata z 2014 roku okazał się jednak bezwzględny. Jego zachowanie z bliska widział arbiter Paweł Raczkowski. Natychmiast sięgnął po czerwoną kartkę. Podolski został wyrzucony z boiska w drugiej minucie doliczonego czasu - dokładnie 160 sekund po wejściu na plac gry.
Jak informuje futbolowy statystyk Cezary Kawęcki, to najszybsze wykluczenie piłkarza Ekstraklasy w tym sezonie (szczegóły poniżej). Incydentem z całą pewnością zajmie się w najbliższym czasie Komisja Ligi. 40-letniemu zawodnikowi grozi dłuższa pauza.